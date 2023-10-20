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  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Бизимана каждый день всех поздравляет с днем рождения»
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 18:42 | Обновлено 20 октября 2023, 19:11
1159
3

Виталий ВЕРНИДУБ: «Бизимана каждый день всех поздравляет с днем рождения»

Ассистент главного тренера «Кривбасса» – об адаптации в команде руандийского хавбека

20 октября 2023, 18:42 | Обновлено 20 октября 2023, 19:11
1159
3
Виталий ВЕРНИДУБ: «Бизимана каждый день всех поздравляет с днем рождения»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Ассистент главного тренера криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал об адаптации в команде руандийского полузащитника Джихада Бизиманы.

«Бизимана немного выучил украинский. Каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова. Он меня уже 5 или 6 раз поздравил. Я ему отвечал, что у меня не сегодня день рождения, а он все равно поздравлял», – сказал Вернидуб.

В составе «Кривбасса» 26-летний Джихад Бизимана сыграл 11 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

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Источник Трибуна
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Комментарии 3
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Олексій Коваль
Це точно спортивний сайт? Яка новина важлива!
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0
odiniznashih
Тут надо ещё проверить - может у них по-руандийски так посылают)
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0
Gargantua
вспомнился анекдот по поводу "бон апети" и "махарадзе"
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0
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