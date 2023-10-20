Виталий ВЕРНИДУБ: «Бизимана каждый день всех поздравляет с днем рождения»

Ассистент главного тренера криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал об адаптации в команде руандийского полузащитника Джихада Бизиманы.

«Бизимана немного выучил украинский. Каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова. Он меня уже 5 или 6 раз поздравил. Я ему отвечал, что у меня не сегодня день рождения, а он все равно поздравлял», – сказал Вернидуб.

В составе «Кривбасса» 26-летний Джихад Бизимана сыграл 11 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.