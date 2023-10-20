Украина. Премьер лига20 октября 2023, 18:42 | Обновлено 20 октября 2023, 19:11
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Виталий ВЕРНИДУБ: «Бизимана каждый день всех поздравляет с днем рождения»
Ассистент главного тренера «Кривбасса» – об адаптации в команде руандийского хавбека
20 октября 2023, 18:42 | Обновлено 20 октября 2023, 19:11
1159
3
Ассистент главного тренера криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал об адаптации в команде руандийского полузащитника Джихада Бизиманы.
«Бизимана немного выучил украинский. Каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова. Он меня уже 5 или 6 раз поздравил. Я ему отвечал, что у меня не сегодня день рождения, а он все равно поздравлял», – сказал Вернидуб.
В составе «Кривбасса» 26-летний Джихад Бизимана сыграл 11 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.
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Комментарии 3
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Це точно спортивний сайт? Яка новина важлива!
Тут надо ещё проверить - может у них по-руандийски так посылают)
вспомнился анекдот по поводу "бон апети" и "махарадзе"
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