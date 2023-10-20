ПОЧЕТТИНО: «Артета может стать одним из величайших тренеров в мире»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнением об Микеле Артете из лондонского «Арсенала».

Как известно, аргентинец и испанец в сезоне-2001/2002 вместе играли за французский «ПСЖ». В субботу, 21 октября, в очередном туре АПЛ команды Почеттино и Артеты сойдутся в очном противостоянии.

«Мы уважительно относимся к «Арсеналу». Отличная команда. Клуб возглавляет Микель Артета, который для меня как часть семьи. «Арсенал» претендует на победу во всех турнирах – в том числе, в АПЛ и в Лиге чемпионов. Поэтому меня не удивляет то, что делает Артета. Он великолепен. Он молодой и развивается каждый день. Микель может стать одним из величайших тренеров в мире», – заявил Почеттино.

Игра «Челси» – «Арсенал» начнется в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 октября.

Ранее Почеттино признался, что верит в успехи «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинец Михаил Мудрик.