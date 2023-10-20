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Англия
20 октября 2023, 20:20 | Обновлено 20 октября 2023, 20:34
357
0

ПОЧЕТТИНО: «Артета может стать одним из величайших тренеров в мире»

Аргентинский тренер – о потенциале коллеги из лондонского «Арсенала»

20 октября 2023, 20:20 | Обновлено 20 октября 2023, 20:34
357
0
ПОЧЕТТИНО: «Артета может стать одним из величайших тренеров в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнением об Микеле Артете из лондонского «Арсенала».

Как известно, аргентинец и испанец в сезоне-2001/2002 вместе играли за французский «ПСЖ». В субботу, 21 октября, в очередном туре АПЛ команды Почеттино и Артеты сойдутся в очном противостоянии.

«Мы уважительно относимся к «Арсеналу». Отличная команда. Клуб возглавляет Микель Артета, который для меня как часть семьи.

«Арсенал» претендует на победу во всех турнирах – в том числе, в АПЛ и в Лиге чемпионов. Поэтому меня не удивляет то, что делает Артета. Он великолепен. Он молодой и развивается каждый день. Микель может стать одним из величайших тренеров в мире», – заявил Почеттино.

Игра «Челси» – «Арсенал» начнется в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 октября.

Ранее Почеттино признался, что верит в успехи «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинец Михаил Мудрик.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Маурисио Почеттино Микель Артета Челси - Арсенал Арсенал Лондон Челси
Источник Sky Sports
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