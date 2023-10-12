Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Вопрос времени, когда мы добьемся успеха»

51-летний аргентинский тренер английского «Челси» Маурисио Почеттино считает, что лондонский клуб в конце концов добьется успеха.

«Это вопрос времени, когда мы вместе с «Челси» добьемся успеха. Я уверен. Мы просто должны быть спокойными и сконцентрированными на достижении результата. Я думаю, что мы прогрессируем, и нас ждет успех», – сказал Почеттино.

После восьми сыгранных туров в Английской Премьер-лиге лондонский «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице с одиннадцатью очками в активе. Следующий матч «синие» на домашнем поле сыграют против «Арсенала» 21 октября, начало матча запланировано в 19:30 по киевскому времени.