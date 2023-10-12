Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Вопрос времени, когда мы добьемся успеха»
Англия
12 октября 2023, 19:08 |
86
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Вопрос времени, когда мы добьемся успеха»

Аргентинский наставник верит в проект «Челси»

12 октября 2023, 19:08 |
86
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Вопрос времени, когда мы добьемся успеха»
Твиттер (Ф.Романо). Маурисио Почеттино

51-летний аргентинский тренер английского «Челси» Маурисио Почеттино считает, что лондонский клуб в конце концов добьется успеха.

«Это вопрос времени, когда мы вместе с «Челси» добьемся успеха. Я уверен. Мы просто должны быть спокойными и сконцентрированными на достижении результата. Я думаю, что мы прогрессируем, и нас ждет успех», – сказал Почеттино.

После восьми сыгранных туров в Английской Премьер-лиге лондонский «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице с одиннадцатью очками в активе. Следующий матч «синие» на домашнем поле сыграют против «Арсенала» 21 октября, начало матча запланировано в 19:30 по киевскому времени.

По теме:
Еще две легенды. Стало известно, кто будет помогать Уэйну Руни в Бирмингеме
Агент: «Забарный адаптировался, Миколенко виглядит неплохо»
ВАН ДЕЙК: «Мы хорошо зарабатываем, но футбол не должен вредить здоровью»
Маурисио Почеттино Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Футбол | 12 октября 2023, 16:26 12
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024

Валерий Василенко – о сложности выбора Реброва и приятных сюрпризах календаря

Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Футбол | 12 октября 2023, 18:56 0
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»

Полузащитник «Вестерло» рассказал об отношениях с одноклубником, имеющим российское гражданство

ВИДЕО. Михайлюк провел второй яркий матч за Бостон
Баскетбол | 12.10.2023, 07:54
ВИДЕО. Михайлюк провел второй яркий матч за Бостон
ВИДЕО. Михайлюк провел второй яркий матч за Бостон
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
Олимпийские игры | 12.10.2023, 17:04
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
Футбол | 11.10.2023, 21:59
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
одинадцатое место...
- подождем, мою маму?
- подождем, твою мать!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
10.10.2023, 22:47 3
Футбол
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
11.10.2023, 19:03 15
Теннис
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
11.10.2023, 20:34 18
Футзал
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
11.10.2023, 13:15 1
Футбол
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
11.10.2023, 15:55 1
Теннис
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
11.10.2023, 17:55 10
Футбол
Блогер попробовал получить Золотой мяч, играя за Мудрика. Что вышло?
Блогер попробовал получить Золотой мяч, играя за Мудрика. Что вышло?
11.10.2023, 00:49
Киберспорт
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
11.10.2023, 16:39 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем