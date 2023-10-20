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  4. При одном условии. Боруссия Дортмунд готова арендовать Санчо
Германия
20 октября 2023, 19:09 |
418
0

При одном условии. Боруссия Дортмунд готова арендовать Санчо

Немцы не готовы платить всю зарплату игрока

20 октября 2023, 19:09 |
418
0
При одном условии. Боруссия Дортмунд готова арендовать Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» выглядит все более туманным. Вингер до сих пор не извинился перед главным тренером команды Эриком тен Хагом, и не попал на командное фото «Красных дьяволов» на нынешний сезон.

Один из вариантов для 23-летнего англичанина – возвращение в его бывший клуб, «Боруссию» Дортмунд. Немцы готовы арендовать Санчо в январе.

Однако на пути к возвращению вингера возникло одно препятствие – его огромная зарплата в 300 тысяч фунтов в неделю. «Боруссия» готова платить лишь часть от этой суммы.

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Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед аренда игрока
Источник ESPN
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