При одном условии. Боруссия Дортмунд готова арендовать Санчо

Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» выглядит все более туманным. Вингер до сих пор не извинился перед главным тренером команды Эриком тен Хагом, и не попал на командное фото «Красных дьяволов» на нынешний сезон.

Один из вариантов для 23-летнего англичанина – возвращение в его бывший клуб, «Боруссию» Дортмунд. Немцы готовы арендовать Санчо в январе.

Однако на пути к возвращению вингера возникло одно препятствие – его огромная зарплата в 300 тысяч фунтов в неделю. «Боруссия» готова платить лишь часть от этой суммы.