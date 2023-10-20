Александр ХАЦКЕВИЧ: «Работа в роторе была ошибкой»
Экс-тренер «Динамо» – о работе в российском клубе
Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич признал, что работа в российском «роторе» (2019 – 2021 годы) была ошибкой:
«Работа в российском «роторе» и кипрской «Кармиотиссе» была ошибкой? Относительно первой командочки: да, я признаю свою ошибку. Если говорить футбольным языком, это пенальти, красная карточка и удаление, и говорить о них больше не хочу.
Это меня очень сильно выбило. Не хочу ничего говорить о той стране и даже вспоминать, что я там работал».
Ранее Хацкевич заявил о желании вернуться в Украину.
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