Александр ХАЦКЕВИЧ: «Работа в роторе была ошибкой»

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич признал, что работа в российском «роторе» (2019 – 2021 годы) была ошибкой:

«Работа в российском «роторе» и кипрской «Кармиотиссе» была ошибкой? Относительно первой командочки: да, я признаю свою ошибку. Если говорить футбольным языком, это пенальти, красная карточка и удаление, и говорить о них больше не хочу.

Это меня очень сильно выбило. Не хочу ничего говорить о той стране и даже вспоминать, что я там работал».

Ранее Хацкевич заявил о желании вернуться в Украину.