Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Обязательно вернусь в Украину»
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 16:40 |
329
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Обязательно вернусь в Украину»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о своем отношении к войне

20 октября 2023, 16:40 |
329
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Обязательно вернусь в Украину»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич признался, что надеется вскоре вернуться в Украину:

«Все устали от войны. Я сам сейчас в поездке по Европе, встречаюсь с детьми-переселенцами, с их родителями и людьми, которые им помогают. Очень много усталости, не только физической. Вам не передать ощущения, когда ты видишь эти глаза, когда ты видишь этих детей, родителей. Кто-то пострадал физически от этого всего. Но у народа Украины есть цель — защитить и освободить свою землю.

Пока у меня есть такая миссия и я могу где-то чем-то помочь, я это с удовольствием делаю. Материальное — это самое простое: взял и перечислил деньги на счет определенного фонда или организации. Если есть голова, две руки и две ноги, деньги заработать можно, и ничего с тобой не случится, если ты поможешь. А иногда доброе слово помогает больше, чем деньги.

Вернуться в Украину? Сегодня имею определенные ограничения в перемещении не в страны Евросоюза. Поэтому не могу вернуться ни в Украину, ни в Беларусь. Обязательно вернусь в Украину, надеюсь, что это случится как можно скорее. Я живу там, там мой дом».

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1380 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ
Рэпер, любящий ставки на UFC, упомянул войну в Украине в новом альбоме
Минус самолет, вертолет и 630 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
Александр Хацкевич российско-украинская война
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Футбол | 20 октября 2023, 11:56 6
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера

Мигель Кардосо поделился своими воспоминаниями о работе в Украине с молодыми «горняками»

Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»
Футбол | 19 октября 2023, 17:41 2
Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»
Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»

Сергей Ребров не планировал задействовать Тараса Степаненко из-за риска перебора желтых карточек

Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
Футбол | 20.10.2023, 08:49
Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
Тренер Заглембе: «Сделаю все, чтобы удержать Булецу»
Футбол | 20.10.2023, 15:29
Тренер Заглембе: «Сделаю все, чтобы удержать Булецу»
Тренер Заглембе: «Сделаю все, чтобы удержать Булецу»
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Бокс | 19.10.2023, 18:52
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43
Бокс
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 31
Футбол
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
19.10.2023, 09:25 1
Бокс
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
19.10.2023, 17:09 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем