Металлист 1925 – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 20 октября, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Эдмара и Юрия Вернидуба на матч:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Фарина, Габелок, Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Дмитренко, Борячук.

«Кривбасс»: Клищук, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана, Дебелко, Кузык, Татарков, Задерака, Кожушко.