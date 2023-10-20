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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 17:50 | Обновлено 20 октября 2023, 17:52
156
0

Металлист 1925 – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 19:00

20 октября 2023, 17:50 | Обновлено 20 октября 2023, 17:52
156
0
Металлист 1925 – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
ПФЛ. Стадион Левый Берег

Сегодня, 20 октября, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Эдмара и Юрия Вернидуба на матч:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Фарина, Габелок, Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Дмитренко, Борячук.

«Кривбасс»: Клищук, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана, Дебелко, Кузык, Татарков, Задерака, Кожушко.

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Источник Sport.ua
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