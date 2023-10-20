Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Почеттино и Артеты перед матчем Челси – Арсенал
Англия
20 октября 2023, 17:33 |
218
0

ВИДЕО. Слова Почеттино и Артеты перед матчем Челси – Арсенал

Лондонское дерби состоится 21 октября

20 октября 2023, 17:33 |
218
0
ВИДЕО. Слова Почеттино и Артеты перед матчем Челси – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Почеттино и Артета

Завтра, 21 октября в центральном матче девятого тура АПЛ в лондонском дерби сойдутся «Челси» Михаила Мудрика и «Арсенал» Александра Зинченко.

Накануне матча главные тренеры команд, Мауричио Почеттино и Микель Артета, пообщались с журналистами:

По теме:
Одноклубник Зинченко может заменить Погба в Ювентусе
Шорт-трек. Гандей вышел в четвертьфинал первого этапа КМ на 1000 метров
МЕРСОН: Выпустить Мудрика против Арсенала – лотерея, на которую стоит пойти
Арсенал Лондон Челси Челси - Арсенал Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Микель Артета видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Я мог стать тренером Шахтера еще раньше»
Футбол | 20 октября 2023, 11:35 4
Дарио СРНА: «Я мог стать тренером Шахтера еще раньше»
Дарио СРНА: «Я мог стать тренером Шахтера еще раньше»

Исполняющий обязанности главного тренера «горняков» – о решении возглавить команду

Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Футбол | 20 октября 2023, 11:56 6
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера

Мигель Кардосо поделился своими воспоминаниями о работе в Украине с молодыми «горняками»

Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Бокс | 19.10.2023, 18:52
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Первая лига. Камбэк Подолья, разгром от Кремня
Футбол | 20.10.2023, 16:23
Первая лига. Камбэк Подолья, разгром от Кремня
Первая лига. Камбэк Подолья, разгром от Кремня
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Футзал | 19.10.2023, 17:09
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43
Бокс
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
19.10.2023, 02:59
Теннис
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 31
Футбол
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
18.10.2023, 20:12 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем