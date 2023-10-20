Англия20 октября 2023, 17:33 |
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ВИДЕО. Слова Почеттино и Артеты перед матчем Челси – Арсенал
Лондонское дерби состоится 21 октября
20 октября 2023, 17:33 |
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Завтра, 21 октября в центральном матче девятого тура АПЛ в лондонском дерби сойдутся «Челси» Михаила Мудрика и «Арсенал» Александра Зинченко.
Накануне матча главные тренеры команд, Мауричио Почеттино и Микель Артета, пообщались с журналистами:
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