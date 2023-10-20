В субботу, 21 октября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Минай».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Черкасской области Владимир Новохатний. Начало матча в 15.00.

«Черноморец» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.