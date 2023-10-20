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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Минай
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 17:33 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Минай

В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги

20 октября 2023, 17:33 |
150
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Минай
УПЛ

В субботу, 21 октября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Минай».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Черкасской области Владимир Новохатний. Начало матча в 15.00.

«Черноморец» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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