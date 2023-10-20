ДЕ ЛАУРЕНТИС: «В матчах сборных должны играть футболисты не старше 22 лет»
Президент «Наполи» – о национальных сборных
Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис считает, что правила ФИФА относительно участия футболистов в матчах национальных сборных нужно пересмотреть.
«C 2013 года мы получили в общей сложности около 4 миллионов евро компенсации за участие наших игроков в матчах сборных, при том, что всегда вызывали человек десять минимум.
Это нехорошо. Считаю, что в матчах сборных должны играть футболисты не старше 22 лет, чтобы получить практику и их могли увидеть. Также считаю, что клубам нужно разрешить решать, отпускать игроков в сборные, или нет, особенно на товарищеские матчи.
Если я отдал за игрока 50 миллионов, а он приехал из сборной с травмой, то клубу должны платить компенсацию за все время, пока футболист не может играть. Подумайте, например, про Неймара», – сказал Де Лаурентис.
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