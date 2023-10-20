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Италия
20 октября 2023, 17:32 | Обновлено 20 октября 2023, 17:33
579
0

ДЕ ЛАУРЕНТИС: «В матчах сборных должны играть футболисты не старше 22 лет»

Президент «Наполи» – о национальных сборных

20 октября 2023, 17:32 | Обновлено 20 октября 2023, 17:33
579
0
ДЕ ЛАУРЕНТИС: «В матчах сборных должны играть футболисты не старше 22 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио де Лаурентис

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис считает, что правила ФИФА относительно участия футболистов в матчах национальных сборных нужно пересмотреть.

«C 2013 года мы получили в общей сложности около 4 миллионов евро компенсации за участие наших игроков в матчах сборных, при том, что всегда вызывали человек десять минимум.

Это нехорошо. Считаю, что в матчах сборных должны играть футболисты не старше 22 лет, чтобы получить практику и их могли увидеть. Также считаю, что клубам нужно разрешить решать, отпускать игроков в сборные, или нет, особенно на товарищеские матчи.

Если я отдал за игрока 50 миллионов, а он приехал из сборной с травмой, то клубу должны платить компенсацию за все время, пока футболист не может играть. Подумайте, например, про Неймара», – сказал Де Лаурентис.

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Аурелио Де Лаурентис Наполи Серия A
Источник 90min
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