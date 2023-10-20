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  4. Возвращение откладывается. Нойер не сыграет в следующем матче Баварии
Германия
20 октября 2023, 16:58 |
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0

Возвращение откладывается. Нойер не сыграет в следующем матче Баварии

Об этом сообщил Томас Тухель

20 октября 2023, 16:58 |
135
0
Возвращение откладывается. Нойер не сыграет в следующем матче Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Врачи «Баварии» дали добро на возвращение в игру голкипера команды Мануэля Нойера. Однако главный тренер команды Томас Тухель сообщил о том, что в завтрашнем матче Бундеслиги против «Майнца» (21 октября) Нойер не сыграет:

«Вчера мы вместе с ним приняли решение, что Свен Ульрайх выйдет в основе на матч с «Майнцем», и потенциально в Стамбуле также. Мануэль очень хорошо поработал на тренировках. Все выглядит хорошо, но мы не хотим торопиться».

Во вторник, 24 октября «Бавария» в Лиге чемпионов сыграет с «Галатасараем». Вероятно, дебют Нойера состоится в следующую субботу, 28 октября в матче против «Дармштадта».

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Бавария Томас Тухель Мануэль Нойер Свен Ульрайх Бундеслига Майнц
Источник ФК Бавария
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