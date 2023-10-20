Возвращение откладывается. Нойер не сыграет в следующем матче Баварии

Врачи «Баварии» дали добро на возвращение в игру голкипера команды Мануэля Нойера. Однако главный тренер команды Томас Тухель сообщил о том, что в завтрашнем матче Бундеслиги против «Майнца» (21 октября) Нойер не сыграет:

«Вчера мы вместе с ним приняли решение, что Свен Ульрайх выйдет в основе на матч с «Майнцем», и потенциально в Стамбуле также. Мануэль очень хорошо поработал на тренировках. Все выглядит хорошо, но мы не хотим торопиться».

Во вторник, 24 октября «Бавария» в Лиге чемпионов сыграет с «Галатасараем». Вероятно, дебют Нойера состоится в следующую субботу, 28 октября в матче против «Дармштадта».