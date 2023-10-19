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Германия
19 октября 2023, 15:12 |
164
0

Врачи дали добро на возвращение Нойера в игру

Вратарь «Баварии» может сыграть уже в субботу с «Майнцем»

19 октября 2023, 15:12 |
164
0
Врачи дали добро на возвращение Нойера в игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Врачи «Баварии» и тренер вратарей команды Михаэль Рехнер дали добро на возвращение Мануэля Нойера в игру. Об этом сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер.

Таким образом, Нойер может выйти на поле уже в ближайшую субботу, 21 октября в матче Бундеслиги против «Майнца». Окончательное решение примет главный тренер «Баварии» Томас Тухель непосредственно перед игрой.

Напомним, Нойер не играл с декабря прошлого года из-за перелома ноги во время катания на лыжах. Вчера сообщалось о том, что вратаря лишат капитанской повязки в сборной Германии.

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Бавария Мануэль Нойер травма
Источник Twitter
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