Врачи дали добро на возвращение Нойера в игру

Врачи «Баварии» и тренер вратарей команды Михаэль Рехнер дали добро на возвращение Мануэля Нойера в игру. Об этом сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер.

Таким образом, Нойер может выйти на поле уже в ближайшую субботу, 21 октября в матче Бундеслиги против «Майнца». Окончательное решение примет главный тренер «Баварии» Томас Тухель непосредственно перед игрой.

Напомним, Нойер не играл с декабря прошлого года из-за перелома ноги во время катания на лыжах. Вчера сообщалось о том, что вратаря лишат капитанской повязки в сборной Германии.