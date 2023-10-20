Гирасси признан лучшим игроком Бундеслиги в сентябре
Форвард «Штутгарта» опередил Кейна и Сане
Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси признан лучшим футболистом Бундеслиги по итогам сентября.
В четырех матчах сентября 27-летний Гирасси забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
В число претендентов на награду также входили Лерой Сане и Гарри Кейн из «Баварии», Алекс Гримальдо и Виктор Бонифас из «Байера», а также одноклубник Гирасси Крис Фюрих.
Напомним, что интерес к Серу Гирасси проявляли несколько клубов из Английской Премьер-лиги.
Euer #BundesligaPOTM im September ist … 🥁🥁🥁 … Serhou Guirassy (@guirassy_19) vom @VfB Stuttgart! 🥳#Bundesliga | @easportsfcde | #FC24 pic.twitter.com/PvjC1kgp4m— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) October 19, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
The Athletic – о полузащитнике молодежной сборной Украины
Мировой форум пройдет в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября