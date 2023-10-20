Гирасси признан лучшим игроком Бундеслиги в сентябре

Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси признан лучшим футболистом Бундеслиги по итогам сентября.

В четырех матчах сентября 27-летний Гирасси забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

В число претендентов на награду также входили Лерой Сане и Гарри Кейн из «Баварии», Алекс Гримальдо и Виктор Бонифас из «Байера», а также одноклубник Гирасси Крис Фюрих.

Напомним, что интерес к Серу Гирасси проявляли несколько клубов из Английской Премьер-лиги.