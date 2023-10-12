Лучшим нападающим Бундеслиги интересуется ряд клубов АПЛ

Гвинейский нападающий немецкого «Штутгарта» Серу Гирасси может перейти в один из клубов АПЛ, сообщает издание 90min.

27-летним страйкером интересуются «Борнмут», «Брентфорд», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Его контракт со «Штутгартом» действует до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает гвинейца в 14 миллионов евро.

В этом сезоне Серу Гирасси стал настоящим открытием в европейских топ-лигах. С 13 голами в 7 матчах он является самым забивным игроком в топ-5 чемпионатах. Интересно, что это уже является его личным рекордом за целую кампанию.

Подробнее о карьере Серу Гирасси можно почитать в материале Алексея Сливченко.