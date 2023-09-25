Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси

Немецкая Бундеслига не видела такого с уже очень и очень далекого сезона-1967/68. Тогда форвард менхенгладбахской «Боруссии» Петер Мейер феноменально стартовал, отличившись в первых четырех турах чемпионата сразу девятью забитыми мячами. До сих пор этот рекорд скорострельности остается непревзойденным, хотя к нему и приближались такие мэтры бомбардирского дела как Герд Мюллер (три раза забивал по 7 мячей в стартовых 4 турах) и Роберт Левандовски (в двух сезонах забивал на старте по 7 мячей в 4 турах).

В начале сезона-2023/24 Бундеслига увидела человека, который обошел Мюллера и Левандовски в попытках замахнуться на достижение Мейера – им стал 27-летний гвинейский центрфорвард «Штутгарта» Серу Гирасси, который все-таки немного недотянул до рекорда, но зато обошел легендарных немца и поляка. На счету африканского голеадора «швабов» в стартовых 4 турах Бундеслиги оказалось 8 забитых мячей.

В пятом туре Бундеслиги-2023/24 Гирасси еще дважды расписался в воротах «Дармштадта» (3:1), благодаря чему наряду с Робертом Левандовски является лучшим бомбардиром в истории немецкой Бундеслиги после пяти первых поединков сезона, имея в активе 10 голов (поляк столько же забил в начале чемпионата-2020/21).

Кто же такой этот Серу Гирасси, который задвинул самого Гарри Кейна, прибывшего покорять Германию и «Баварию»? Наверняка для многих эта фамилия является абсолютно неизвестной, и именно ради того, чтобы хоть немного исправить ситуацию, отдавая дань уважения усердной работе африканца, и был написан этот очерк…

Франция → Германия: попытка № 1

Серу Гирасси родился 12 марта 1996 года во французском городе Арль. До 15 лет молодой Серу занимался футболом в родных краях, выступая за местные юношеские команды, и даже добившись весьма и весьма неплохих результатов. В одном из сезонов Гирасси отличился 40 забитыми мячами в соревнованиях U-15.

Далее Гирасси попытался устроиться в известную во Франции и далеко за ее пределами академию «Осера», однако там впечатлить местных скаутов и руководителей юношеской селекции парню не удалось. Серу был вынужден искать другие варианты, и среди таковых оказался «Лаваль», который в конечном итоге и стал первым клубом в профессиональной карьере нападающего. Что правда, и сюда Гирасси удалось устроиться только после второго отбора – на первом он вновь не смог проявить свои лучшие качества и выделиться нужным образом на фоне остальных.

Профессиональный дебют Гирасси состоялся 18 октября 2013 года, когда «Лаваль» в рамках 11-го тура Лиги 2 на своем поле играл с «Гавром». По состоянию на 57-ю минуту хозяева поля проигрывали со счетом 0:2, однако затем им удалось переломить ситуацию и уже к 64-й минуте счет на табло был равным – 2:2. Один из мячей «Лаваля» забил едва-едва вышедший на замену Жюльен Тудич, что очевидно, вдохновило коуча команды Филиппа Хиншбергера, и тот на 75-й минуте бросил в бой еще и Серу Гирасси, которому на момент выхода на поле было всего 17 лет 7 месяцев и 6 дней.

Свой первый мяч за «Лаваль» Гирасси забил лишь в декабре 2014-го. И тогда же, в сезоне-2014/15, молодому нападающему удалось закрепиться в основном составе своей команды, благодаря чему к финишу чемпионата Серу пришел с весьма солидными цифрами – 29 матчей в Лиге 2 и 6 забитых мячей.

Этого хватило, чтобы летом 2015 года 500 тысяч евро за Гирасси предложил «Лилль», в котором молодой форвард и провел следующие полгода карьеры, прежде чем все-таки попал в столь желанный «Осер» (на правах аренды). Формально это было понижение с Лиги 1 в Лигу 2, но фактически именно этот переход позволил Серу не загубить карьеру на старте. За бургундцев Гирасси забил 8 мячей в 16 поединках Лиги 2, чем существенно повысил свою трансферную стоимость. Летом 2016-го руководство «Лилля» приняло решение заработать на нападающем, который за 3,8 миллиона евро был продан в немецкий «Кельн».

Германия → Франция: первый блин комом; возвращение

На момент перехода в «Кельн» Серу Гирасси было всего 20 лет, однако он оказался самым дорогостоящим трансфером «козлов» тем летом. На тот момент ключевым бомбардиром немецкой команды являлся непревзойденный Антони Модест, в активе которого оказалось 25 забитых мячей в 34 поединках Бундеслиги-2016/17.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси в составе Кельна

Впрочем, «Кельн» предпочитал играть по схеме 4-4-2, а потому шансы проявить себя у Гирасси теоретически были. Другой вопрос, что практически сразу же после переезда в Германию молодой нападающий получил травму, и на несколько месяцев слег в лазарет с мениском. 25 сентября 2016 года Гирасси дебютировал в Бундеслиге в поединке против «Лейпцига» (1:1), когда на 85-й минуте заменил Модеста, но на ход поединка уже ни в коей степени повлиять не успел.

Всего в дебютном сезоне Гирасси сыграл 6 матчей за «Кельн» в Бундеслиге, а дебютный гол в этом турнире провел более чем через год после трансфера – в октябре 2017-го. На тот момент Модеста уже не было в стане «козлов» (его отпустили в аренду в Китай), и это в целом очень сильно ударило по атакующему потенциалу команды. Без своего топ-бомбардира «Кельн» с ходу спикировал в низший дивизион, финишировав на 18-й позиции. На счету Гирасси оказалось лишь 4 гола в 15 матчах.

Сезон-2018/19 Гирасси уже во второй Бундеслиге также начал весьма посредственно – только 2 забитых мяча в 16 матчах и статус резервиста. Это не устраивало ни самого нападающего, ни боссов «Кельна», которые хотели как минимум вернуть инвестированные ранее в покупку форварда средства. Все это привело к аренде Гирасси в «Амьен», которая произошла в январе 2019 года.

В «Амьене» Гирасси удалось не только очень быстро застолбить за собой место в основе, но и наконец-то окончательно избавиться от проблем медицинского характера. И хотя вторая часть сезона-2018/19 выдалась для Серу не такой уж и сверх успешной (только 3 гола в 13 матчах Лиги 1), летом «Амьен» выкупил его контракт у «Кельна» за 6 миллионов евро.

В следующем сезоне Гирасси отличился уже 9 голами в 23 матчах, но этого не хватило «Амьену», чтобы сохранить прописку в элите, и летом 2020 года остро встал вопрос о том, где же Серу продолжит карьеру. На горизонте как раз возник интересный вариант с «Ренном», который заплатил за нападающего очень пристойные по французским меркам деньги – 15 миллионов евро.

Вершина карьеры – дебют в Лиге чемпионов

Сезон-2020/21 стал для Гирасси настоящим пиком карьеры. В Лиге 1 он забил 10 мячей в 27 матчах, являясь основным форвардом команды. Также Серу в 24 года дебютировал в Лиге чемпионов (ранее форвард уже играл в Лиге Европы с «Кельном»). Причем в первом же матче в рамках самого престижного клубного турнира континента Гирасси отличился забитым мячом – в ворота «краснодара», хотя российской команде, к сожалению, и удалось уйти от поражения в той встрече (1:1).

Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси в составе Ренна

Всего в ЛЧ-2020/21 Гирасси провел 4 матча, в которых забил 2 мяча. От еще одного точного удара форварда пострадал «Челси», хотя «Ренну» и не удалось в домашней игре против лондонцев разжиться очками – поражение 1:2. Очевидно, что Серу сыграл бы и больше, но заключительные два поединка бретонцев в группе Лиги чемпионов пропустил из-за травмы лодыжки, и французская команда бесславно завершила тот европоход.

В сезоне-2021/22 Гирасси в чемпионате Франции забил 9 мячей в 37 матчах, но на поле провел вдвое меньше времени, чем годом ранее. Нападающий утратил статус ключевого игрока, проиграв вчистую конкуренцию пришедшему в команду из «Монпелье» Гаэтану Лаборду.

Неудивительно, что вскоре в «Ренне» задумались о том, чтобы переформатировать линию нападения. Для Серу Гирасси это привело ко второму в карьере переезду в немецкую Бундеслигу…

Франция → Германия: попытка № 2

1 сентября 2022 года, уже на финише работы летнего трансферного окна, Гирасси на правах аренды перешел в «Штутгарт». Именно эта сделка стала определяющей для «швабов» с точки зрения сохранения прописки в элитарном дивизионе по итогам сезона-2022/23.

«Штутгарт» финишировал на 16-м месте, а Гирасси записал на свой счет 11 голов в 22 поединках. В плей-офф за право играть в Бундеслиге Серу также помог «Штутгарту», отличившись забитым мячом и результативной передачей в двух матчах против «Гамбурга» (3:0, 3:1).

Все это привело к тому, что летом «Штутгарт» осуществил полноценный выкуп контракта Гирасси, подписав с ним 3-летнее трудовое соглашение. Трансфер обошелся немецкому клубу всего в 9 миллионов евро, хотя номинальная оценочная стоимость игрока на Transfermarkt на тот момент составляла 14 миллионов.

Гирасси оказал огромное влияние на игру команды, о чем впоследствии говорил спортивный директор «Штутгарта» Фабиан Вольгемут: «Он сыграл большую роль в сплочении команды, а также Серу знает, что может положиться на своих товарищей в любой ситуации». Главный тренер «швабов» Себастьян Хенесс также оказался довольным игрой своего ключевого бомбардира и надеется, что тот будет готов как можно дольше продолжать выступления под его началом: «На мой взгляд, Гирасси в хорошей форме. Он невероятно силен. Мы надеемся, что все так и останется. Серу знает, что у него есть здесь. Он на 100% поддерживает наше дело».

Уже после того, как «Штутгарт» оформил выкуп Гирасси, предметный интерес к форварду проявлял «Фулхэм». Сообщалось, что Серу действительно хотел бы однажды попробовать силы в английской Премьер-лиге, однако трансфер в стан «дачников» форвард счел нецелесообразным. В «Штутгарте» ему пристойно повысили зарплату, а еще в стане «швабов» Гирасси закрепил за собой статус безоговорочного игрока основной обоймы. Этого, по мнению форварда, оказалось более чем достаточно, чтобы не бросать все ради отнюдь не гранда АПЛ.

В частности, начало нынешнего сезона в Бундеслиге подтверждает, что Гирасси оказался прав, пожелав продолжить выступления в Германии. Интересно, что не так давно особой похвалой в адрес Серу отличился его нынешний партнер по команде Дениз Ундав, арендованный «Штутгартом» у «Брайтона» и прекрасно понимающий, что такое выступления в АПЛ.

«Показатель успеха Серу совершенно невероятный. Он ледяной перед воротами и веселится как сумасшедший», - заявил Ундав.

Сравнения с Хески и выбор в пользу Африки

По манере игры многие специалисты сравнивают Серу Гирасси с экс-форвардом «Ливерпуля» и сборной Англии Эмилом Хески. Нападающий «Штутгарта» очень заметен на поле, выделяется не только внушительными габаритами и отменной игрой на «втором этаже», но еще и хорошей скоростью. Также Гирасси неплох в обращении с мячом, что подтверждает отменная статистика обводок.

Но еще одно важное сходство Гирасси с Хески – это то, что оба этих нападающих способны действовать достаточно широко, растягивая оборону соперника и увеличивая вариативность маневров для своих партнеров по команде.

На международном уровне Гирасси изначально выступал за юношеские сборные Франции (4 матча и 1 гол – за «трехцветных» U-16; 11 матчей и 6 голов – за Францию U-19; 9 матчей и 4 гола – за Францию U-20). Однако, не получив шанса проявить себя в национальной команде европейской страны, в итоге принял решение представлять родину своих этнических предков – Гвинею.

Первый матч за гвинейцев Гирасси сыграл 25 марта минувшего года. Это был спарринг против сборной ЮАР (0:0), в котором Серу провел на поле все 90 минут. На текущий момент на счету Гирасси 8 поединков и 2 забитых мяча за сборную Гвинеи, которой форвард помог квалифицироваться в финальную часть Кубка африканских наций, розыгрыш которого состоится с 13 января по 11 февраля 2024 года.

Последнее обстоятельство, очевидно, может сказаться на успехах «Штутгарта» в Бундеслиге, ведь при вызове Гирасси в национальную команду «швабы» останутся на несколько недель без своего топ-голеадора. Но с другой стороны, если гвинейцы неплохо проявят себя на континентальном чемпионате, то трансферная стоимость Серу еще больше вырастет, и в январе, либо же летом следующего года немецкий клуб получит шанс с большой выгодой для себя продать нападающего, ставшего истинным королем стартового отрезка Бундеслиги-2023/24.