Женская Лига чемпионов. Результаты жеребьевки группового раунда

20 октября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

В жеребьевке приняли участие действующий чемпион (Барселона), три обладателя прямых путевок в групповой этап (Лион, Бавария и Челси), а также 12 победителей второго раунда.

16 команд были поделены на 4 группы. Клубы из одной страны разводятся по разным группам.

Матчи группового этапа пройдут с 14 ноября по 31 января. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала.

Лиги чемпионов среди женщин

Результаты жеребьевки группового этапа

Группа A: Барселона (Испания), Русенгорд (Швеция), Бенфика (Португалия), Айнтрахт (Германия)

Барселона (Испания), Русенгорд (Швеция), Бенфика (Португалия), Айнтрахт (Германия) Группа B: Лион (Франция), Славия Прага (Чехия), Санкт-Пельтен (Австрия), Бранн (Норвегия)

Лион (Франция), Славия Прага (Чехия), Санкт-Пельтен (Австрия), Бранн (Норвегия) Группа C: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Рома (Италия), Аякс (Нидерланды)

Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Рома (Италия), Аякс (Нидерланды) Группа D: Челси (Англия), Реал (Испания), Хеккен (Швеция), Париж (Франция)

Групповой этап

Тур 1: 14/15 ноября

Тур 2: 22/23 ноября

Тур 3: 13/14 декабря

Тур 4: 20/21 декабря

Тур 5: 24/25 января

Тур 6: 30/31 января

Четвертьфиналы

Жеребьевка: 6 февраля (Ньон)

Первые матчи: 19/20 марта

Ответные матчи: 27/28 марта

Полуфиналы

Жеребьевка: 6 февраля (Ньон)

Первые матчи: 20/21 апреля

Ответные матчи: 27/28 апреля

Финал