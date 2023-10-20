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Лига чемпионов
20 октября 2023, 16:10 | Обновлено 20 октября 2023, 16:29
281
0

Женская Лига чемпионов. Результаты жеребьевки группового раунда

16 команд были поделены на 4 группы, в которых пойдет борьба за плей-офф

20 октября 2023, 16:10 | Обновлено 20 октября 2023, 16:29
281
0
Женская Лига чемпионов. Результаты жеребьевки группового раунда
УЕФА

20 октября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

В жеребьевке приняли участие действующий чемпион (Барселона), три обладателя прямых путевок в групповой этап (Лион, Бавария и Челси), а также 12 победителей второго раунда.

16 команд были поделены на 4 группы. Клубы из одной страны разводятся по разным группам.

Матчи группового этапа пройдут с 14 ноября по 31 января. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала.

Лиги чемпионов среди женщин

Результаты жеребьевки группового этапа

  • Группа A: Барселона (Испания), Русенгорд (Швеция), Бенфика (Португалия), Айнтрахт (Германия)
  • Группа B: Лион (Франция), Славия Прага (Чехия), Санкт-Пельтен (Австрия), Бранн (Норвегия)
  • Группа C: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Рома (Италия), Аякс (Нидерланды)
  • Группа D: Челси (Англия), Реал (Испания), Хеккен (Швеция), Париж (Франция)

Групповой этап

  • Тур 1: 14/15 ноября
  • Тур 2: 22/23 ноября
  • Тур 3: 13/14 декабря
  • Тур 4: 20/21 декабря
  • Тур 5: 24/25 января
  • Тур 6: 30/31 января

Четвертьфиналы

  • Жеребьевка: 6 февраля (Ньон)
  • Первые матчи: 19/20 марта
  • Ответные матчи: 27/28 марта

Полуфиналы

  • Жеребьевка: 6 февраля (Ньон)
  • Первые матчи: 20/21 апреля
  • Ответные матчи: 27/28 апреля

Финал

  • 25 мая (Сан-Мамес, Бильбао)

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Барселона Рома Рим Бенфика Бранн Париж Бавария Санкт-Пельтен Реал Мадрид Лига чемпионов по футболу среди женщин Славия Прага Аякс Айнтрахт Франкфурт Хеккен ПСЖ Челси Лион Русенгорд жеребьевка
Источник Sport.ua
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