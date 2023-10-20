Женская Лига чемпионов. Результаты жеребьевки группового раунда
16 команд были поделены на 4 группы, в которых пойдет борьба за плей-офф
20 октября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.
В жеребьевке приняли участие действующий чемпион (Барселона), три обладателя прямых путевок в групповой этап (Лион, Бавария и Челси), а также 12 победителей второго раунда.
16 команд были поделены на 4 группы. Клубы из одной страны разводятся по разным группам.
Матчи группового этапа пройдут с 14 ноября по 31 января. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала.
Лиги чемпионов среди женщин
Результаты жеребьевки группового этапа
- Группа A: Барселона (Испания), Русенгорд (Швеция), Бенфика (Португалия), Айнтрахт (Германия)
- Группа B: Лион (Франция), Славия Прага (Чехия), Санкт-Пельтен (Австрия), Бранн (Норвегия)
- Группа C: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Рома (Италия), Аякс (Нидерланды)
- Группа D: Челси (Англия), Реал (Испания), Хеккен (Швеция), Париж (Франция)
Групповой этап
- Тур 1: 14/15 ноября
- Тур 2: 22/23 ноября
- Тур 3: 13/14 декабря
- Тур 4: 20/21 декабря
- Тур 5: 24/25 января
- Тур 6: 30/31 января
Четвертьфиналы
- Жеребьевка: 6 февраля (Ньон)
- Первые матчи: 19/20 марта
- Ответные матчи: 27/28 марта
Полуфиналы
- Жеребьевка: 6 февраля (Ньон)
- Первые матчи: 20/21 апреля
- Ответные матчи: 27/28 апреля
Финал
- 25 мая (Сан-Мамес, Бильбао)
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