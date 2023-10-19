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Лига чемпионов
19 октября 2023, 00:15 | Обновлено 19 октября 2023, 00:39
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0

Без Ворсклы и Вольфсбурга. Определены все 16 команд-участниц женской ЛЧ

Полтавская команда закончила выступление в турнире, уступив «Роме» из Рима

19 октября 2023, 00:15 | Обновлено 19 октября 2023, 00:39
116
0
Без Ворсклы и Вольфсбурга. Определены все 16 команд-участниц женской ЛЧ
УЕФА

18 октября состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

Полтавская Ворскла проиграла и второй поединок итальянской Роме (1:6) после фиаско в первой игре (0:3).

Сенсационно вылетел из ЛЧ немецкий Вольфсбург. Многократный победитель турнира дома проиграл команде Париж (0:2) после ничьей 3:3 неделей ранее.

Еще в одном матче грандов французский ПСЖ выбил из борьбы английский Манчестер Юнайтед (3:1 после ничьей 1:1).

12 победителей пар вышли в групповой раунд женской ЛЧ, где присоединились к Барселоне, Лиону, Баварии и Челси. Жеребьевка группового раунда пройдет 20 октября.

Лига чемпионов среди женщин

Участники группового раунда ЛЧ

Квалификация, 2-й раунд. Ответные матчи, 18 октября

  • Ворскла (Украина) – Рома (Италия) – 1:6 [первый матч – 0:3]
  • Олимпия Клуж (Румыния) – Славия Прага (Чехия) – 0:6 [первый матч – 0:5]
  • Русенгорд (Швеция) – Спартак Суботица (Сербия) – 5:1 [первый матч – 2:1]
  • Спарта Прага (Чехия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 0:3 [первый матч – 0:5]
  • Вольфсбург (Германия) – ФК Париж (Франция) – 0:2 [первый матч – 3:3]
  • Аякс (Нидерланды) – Цюрих (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 6:0]
  • Бранн (Норвегия) – Глазго Сити (Шотландия) – 2:0 [первый матч – 4:0]
  • Санкт-Пельтен (Австрия) – Валюр (Исландия) – 0:1 [первый матч – 4:0]
  • Твенте (Нидерланды) – Хеккен (Швеция) – 1:2 [первый матч – 2:2]
  • Волеренга (Норвегия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3 [первый матч – 1:2]
  • ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:1 [первый матч – 1:1]
  • Бенфика (Португалия) – Аполлон Лимасол (Кипр) – 4:0 [первый матч – 7:0]

Все результаты 2-го раунда

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Источник Sport.ua
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