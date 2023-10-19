Без Ворсклы и Вольфсбурга. Определены все 16 команд-участниц женской ЛЧ

18 октября состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

Полтавская Ворскла проиграла и второй поединок итальянской Роме (1:6) после фиаско в первой игре (0:3).

Сенсационно вылетел из ЛЧ немецкий Вольфсбург. Многократный победитель турнира дома проиграл команде Париж (0:2) после ничьей 3:3 неделей ранее.

Еще в одном матче грандов французский ПСЖ выбил из борьбы английский Манчестер Юнайтед (3:1 после ничьей 1:1).

12 победителей пар вышли в групповой раунд женской ЛЧ, где присоединились к Барселоне, Лиону, Баварии и Челси. Жеребьевка группового раунда пройдет 20 октября.

Лига чемпионов среди женщин

Участники группового раунда ЛЧ

Квалификация, 2-й раунд. Ответные матчи, 18 октября

Ворскла (Украина) – Рома (Италия) – 1:6 [первый матч – 0:3]

(Италия) – 1:6 [первый матч – 0:3] Олимпия Клуж (Румыния) – Славия Прага (Чехия) – 0:6 [первый матч – 0:5]

(Чехия) – 0:6 [первый матч – 0:5] Русенгорд (Швеция) – Спартак Суботица (Сербия) – 5:1 [первый матч – 2:1]

(Швеция) – Спартак Суботица (Сербия) – 5:1 [первый матч – 2:1] Спарта Прага (Чехия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 0:3 [первый матч – 0:5]

(Германия) – 0:3 [первый матч – 0:5] Вольфсбург (Германия) – ФК Париж (Франция) – 0:2 [первый матч – 3:3]

(Франция) – 0:2 [первый матч – 3:3] Аякс (Нидерланды) – Цюрих (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 6:0]

(Нидерланды) – Цюрих (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 6:0] Бранн (Норвегия) – Глазго Сити (Шотландия) – 2:0 [первый матч – 4:0]

(Норвегия) – Глазго Сити (Шотландия) – 2:0 [первый матч – 4:0] Санкт-Пельтен (Австрия) – Валюр (Исландия) – 0:1 [первый матч – 4:0]

(Австрия) – Валюр (Исландия) – 0:1 [первый матч – 4:0] Твенте (Нидерланды) – Хеккен (Швеция) – 1:2 [первый матч – 2:2]

(Швеция) – 1:2 [первый матч – 2:2] Волеренга (Норвегия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3 [первый матч – 1:2]

(Испания) – 0:3 [первый матч – 1:2] ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:1 [первый матч – 1:1]

(Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:1 [первый матч – 1:1] Бенфика (Португалия) – Аполлон Лимасол (Кипр) – 4:0 [первый матч – 7:0]

Все результаты 2-го раунда