Без Ворсклы и Вольфсбурга. Определены все 16 команд-участниц женской ЛЧ
Полтавская команда закончила выступление в турнире, уступив «Роме» из Рима
18 октября состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
Полтавская Ворскла проиграла и второй поединок итальянской Роме (1:6) после фиаско в первой игре (0:3).
Сенсационно вылетел из ЛЧ немецкий Вольфсбург. Многократный победитель турнира дома проиграл команде Париж (0:2) после ничьей 3:3 неделей ранее.
Еще в одном матче грандов французский ПСЖ выбил из борьбы английский Манчестер Юнайтед (3:1 после ничьей 1:1).
12 победителей пар вышли в групповой раунд женской ЛЧ, где присоединились к Барселоне, Лиону, Баварии и Челси. Жеребьевка группового раунда пройдет 20 октября.
Лига чемпионов среди женщин
Участники группового раунда ЛЧ
Квалификация, 2-й раунд. Ответные матчи, 18 октября
- Ворскла (Украина) – Рома (Италия) – 1:6 [первый матч – 0:3]
- Олимпия Клуж (Румыния) – Славия Прага (Чехия) – 0:6 [первый матч – 0:5]
- Русенгорд (Швеция) – Спартак Суботица (Сербия) – 5:1 [первый матч – 2:1]
- Спарта Прага (Чехия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 0:3 [первый матч – 0:5]
- Вольфсбург (Германия) – ФК Париж (Франция) – 0:2 [первый матч – 3:3]
- Аякс (Нидерланды) – Цюрих (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 6:0]
- Бранн (Норвегия) – Глазго Сити (Шотландия) – 2:0 [первый матч – 4:0]
- Санкт-Пельтен (Австрия) – Валюр (Исландия) – 0:1 [первый матч – 4:0]
- Твенте (Нидерланды) – Хеккен (Швеция) – 1:2 [первый матч – 2:2]
- Волеренга (Норвегия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3 [первый матч – 1:2]
- ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:1 [первый матч – 1:1]
- Бенфика (Португалия) – Аполлон Лимасол (Кипр) – 4:0 [первый матч – 7:0]
Все результаты 2-го раунда
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