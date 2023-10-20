Оболонь – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 20 октября, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 10-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Валерия Кривенцова на матч:

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Нагиев, Косовский, Суханов, Тарануха.

«Заря»: Турбаевский, Батагов, Джордан, Жан Клод, Яцик, Антюх, Вантух, Данченко, Горбач, Мичин, Герреро.