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  4. ФК Бавария: «Мазрауи останется в составе команды»
Германия
20 октября 2023, 15:54 |
311
0

ФК Бавария: «Мазрауи останется в составе команды»

Руководство клуба провело беседу с игроком

20 октября 2023, 15:54 |
311
0
ФК Бавария: «Мазрауи останется в составе команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Вчера руководство «Баварии» пропустил тренировку команды из-за беседы с руководством клуба из-за поддержки Палестины в конфликте с Израилем. Позиция марокканского футболиста волну недовольства в Германии.

Сегодня «Бавария» выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с Мазрауи:

«На этой неделе «Бавария» провела подробный разговор с Нуссаиром Мазрауи, который многое прояснил. Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, опубликованные почти две недели назад и вызвавшие резонанс и критику.

«Бавария» и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей.

«Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе «Баварии», но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы».

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Бавария Нуссаир Мазрауи
Источник ФК Бавария
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