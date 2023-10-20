ФК Бавария: «Мазрауи останется в составе команды»

Вчера руководство «Баварии» пропустил тренировку команды из-за беседы с руководством клуба из-за поддержки Палестины в конфликте с Израилем. Позиция марокканского футболиста волну недовольства в Германии.

Сегодня «Бавария» выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с Мазрауи:

«На этой неделе «Бавария» провела подробный разговор с Нуссаиром Мазрауи, который многое прояснил. Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, опубликованные почти две недели назад и вызвавшие резонанс и критику.

«Бавария» и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей.

«Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе «Баварии», но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы».