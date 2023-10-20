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  4. Тренер Заглембе: «Сделаю все, чтобы удержать Булецу»
Польша
20 октября 2023, 15:29 |
720
0

Тренер Заглембе: «Сделаю все, чтобы удержать Булецу»

Хавбеком «Динамо» довольны в Польше

20 октября 2023, 15:29 |
720
0
Тренер Заглембе: «Сделаю все, чтобы удержать Булецу»
Instagram. Сергей Булеца

Главный тренер «Заглембе» Вальдемар Форналик признался, что очень доволен арендованным у «Динамо» Киев полузащитником Сергеем Булецой:

«Со спортивной точки зрения у Булецы есть все шансы стать одним из лидеров нашей команды. Но в плане менталитета я был бы более осторожен в оценках. Давайте помнить, что мы говорим о молодом парне, страна которого сейчас переживает сложные времена. Поэтому вполне объяснимо, что он часто думает о своих близких. Однако несмотря на это, Булеца всегда и всецело сосредоточен на игре и тренировках, и ему хочется развиваться.

Срок аренды Булецы рассчитан до конца этого сезона, но я делаю всё, чтобы наш клуб сумел удержать его на более длительный срок».

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Вальдемар Форналик Динамо Киев Сергей Булеца Заглембе Любин
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