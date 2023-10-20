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  4. Пропавший форвард Милана нашелся спустя две недели
Италия
20 октября 2023, 15:13 |
1689
0

Пропавший форвард Милана нашелся спустя две недели

Эмиль Робак прибыл на базу «Норчепинга»

20 октября 2023, 15:13 |
1689
0
Пропавший форвард Милана нашелся спустя две недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Робак

Арендованный у «Милана» форвард «Норчепинга» Эмиль Робак появился на тренировочной базе клуба. Ранее сообщалось о том, что он не выходил на связь в течение двух недель.

Вчера, 19 октября он прибыл на базу клуба. У него состоялся разговор со спортивным директором «Норчепинг». Пока что не известно, почему Робак отсутствовал в течение двух недель и не выходил на связь с представителями клуба.

Робак выступает на правах аренды за «Норчепинг» с марта текущего года, за это время принял участие лишь в трех матчах. Срок арендного соглашения истекает в ноябре.

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Милан
Источник Football-Italia
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