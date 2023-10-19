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  4. Форвард Милана пропал без вести в Швеции
Италия
19 октября 2023, 12:22 |
1634
0

Форвард Милана пропал без вести в Швеции

Эмиль Робак не выходит на связь уже две недели

19 октября 2023, 12:22 |
1634
0
Форвард Милана пропал без вести в Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Робак

Форвард «Милана» Эмиль Робак, который сейчас выступает на правах аренды за «Норчепинг», пропал без вести в Швеции. Об этом сообщают итальянские СМИ.

20-летний футболист не выходит на связь уже две недели. Все это время Робак не тренировался с «Норчепингом», не отвечал на телефонные звонки и сообщения. Шведское телевидение распространяет сообщения о пропаже Робака.

Робак выступает на правах аренды за «Норчепинг» с марта текущего года, за это время принял участие лишь в трех матчах. Срок арендного соглашения истекает в ноябре.

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Источник Corriere della Sera
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