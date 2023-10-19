Форвард Милана пропал без вести в Швеции

Форвард «Милана» Эмиль Робак, который сейчас выступает на правах аренды за «Норчепинг», пропал без вести в Швеции. Об этом сообщают итальянские СМИ.

20-летний футболист не выходит на связь уже две недели. Все это время Робак не тренировался с «Норчепингом», не отвечал на телефонные звонки и сообщения. Шведское телевидение распространяет сообщения о пропаже Робака.

Робак выступает на правах аренды за «Норчепинг» с марта текущего года, за это время принял участие лишь в трех матчах. Срок арендного соглашения истекает в ноябре.