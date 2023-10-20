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  4. Николо БАРЕЛЛА: «Вы просто клоуны»
Италия
20 октября 2023, 15:11 |
1051
0

Николо БАРЕЛЛА: «Вы просто клоуны»

Полузащитник «Интера» опроверг свое участие в скандале со ставками

20 октября 2023, 15:11 |
1051
0
Николо БАРЕЛЛА: «Вы просто клоуны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла опроверг свое участие в скандале со ставками:

«От газеты LaVeritá (прим. Veritá – правда с итальянского) я ожидал большего. Единственная ПРАВДА здесь в том, что вы просто клоуны. Я слишком долго молчал, не обращал внимания на все то, что прочитал о себе. Я никогда не любил азартные игры, особенно ставки, особенно учитывая то, что я футболист. Все, что меня беспокоит – это защита моей семьи».

Недавно в Италии произошел крупный скандал из-за ставок. Среди подтвержденных действующих лиц уже есть Николо Дзаньоло, Сандро Тонали, Никола Залевски, а Николо Фаджоли уже даже получил дисквалификацию на 7 месяцев. Журналисты приписывали участие в ставках и Николо Барелле, но игрок все отрицает.

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Николо Барелла Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу ставки азарт
Источник Instagram
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