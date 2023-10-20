Экс-шеф академии Шахтера: «Палкин попросил вернуться в Донецк»

Экс-шеф академии «Шахтера» Мигель Кардосо рассказал о том, как вернулся в оккупированный Донецк:

«Город уже был захвачен сепаратистами. Я поехал в Киев и далеко от дома обсудил ситуацию с Сергеем [Палкиным, генеральным директором донецкого клуба]. Он спросил меня: «Мигель, ты сможешь вернуться в Донецк?». На то время команды U-19 и U-21 все еще находились в Донецке, готовые начать сезон. Я быстро согласился на решение этой задачи.

Я прилетел в Харьков и поехал оттуда на минивэне вместе со своим переводчиком и водителем. Я прибыл в Донецк, пройдя через 14 блокпостов. Четырнадцать! Когда я пересек линию фронта войны, то оказался в городе-призраке, потому что Донецк в тот момент был именно городом-призраком. На улицах не было никого. И в течение двух недель я тренировал команды U-19 утром и U-21 во второй половине дня на базе академии «Шахтера».

Мне не разрешили взять с собой технический персонал. За эти две недели мне поступило много телефонных звонков от консула Португалии в Киеве. В этот период я стал свидетелем бомбежки, ночных обстрелов. Это уже была явная война».