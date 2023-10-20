Максим ЗАДЕРАКА: «О победе в голосовании узнал от друзей»

Лучший игрок сентября в УПЛ Максим Задерака прокомментировал получение награды и рассказал о подготовке к матчу 11-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Кривбасс».

– Максим, ты признан лучшим игроком сентября. Что чувствуешь? Переживал ли за ход голосования?

– Не следил за голосованием. Узнал от своих друзей. Был приятно удивлен. Хочу только поблагодарить своих партнеров по команде. Это наша общая заслуга. Чувствую гордость за наш коллектив, здоровую рабочую атмосферу и микроклимат в команде.

– Чего ждешь от противостояния с экс-содноклубниками из «Металлиста 1925»?

– Очень тяжелого поединка. Будем играть против техничной команды, которая хорошо действует на мяче, в контроль. По моему мнению «Металлист 1925» по составу должен быть среди числа клубов, которые должны бороться за еврокубки. Потенциал у харьковчан безумный.

– Как провели паузу в чемпионате?

– Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. В субботу сыграли двустороннюю игру. Получили нагрузку чтобы быть в тонусе.

– В «Кривбассе» много игроков из разных стран. Происходит ли у вас какой-то культурный обмен?

– Сугубо в футбольном смысле безусловно. Культура паса, обработки мяча, навыки ведения условного единоборства. Когда тренируешься рядом с качественным легионером, играешь против него в каких-то игровых упражнениях, в любом случае что-то футбольное заимствуешь. Конечно если стремишься не останавливаться в развитии, анализировать все что рядом происходит и развиваться как профессионал. За футбольным полем есть нормальная коммуникация, избранных в команде нет. Здоровая рабочая атмосфера.

– Многие игроки играют в плейстейшн. Разделяешь ли ты это хобби? Если нет, то чем увлекаешься вне футбола?

– Увлекаюсь в этой жизни тремя очаровательными женщинами – моей мамой, женой и дочерью. Свободное время, которого существенно не хватает, стараюсь в большей степени уделять близким родным людям. Во время зимних сборов случается больше свободного времени, тогда можно и фильм качественный посмотреть, и книгу почитать, и музыку послушать. В этом смысле я не интересный для вас собеседник, ведь каким-то таким оригинальным хобби похвастаться не могу. Главное мое хобби и работа имеют ожидаемое название – футбол.

– Как ты принимал решение забивать с нулевого угла?

– Доля импровизации, доля везения, звезды сложились, мяч зашел в ворота. Но это не отменяет того факта, что Кирилл Фесюн – профессиональный голкипер, и в 9 из 10 подобных эпизодов с подобным прострелом безусловно бы справился.

– Как чувствуешь себя в роли самого меткого игрока команды?

– Это приятно. Хочется продолжать приносить пользу команде.

– Какой гол давно хочешь забить?

– Победный в финале какого-то титульного или трофейного матча с участием «Кривбасса».

– Кто из мировых игроков, выступающих на твоей позиции, нравится тебе больше всего?

– Бернарду Силва. Максимально лаконично – это мегатоп!

– Если забьешь гол в ближайшем матче, готов ли придумать оригинальное празднование? В конце года УФ даст приз за самое оригинальное празднование гола, как у исландцев рыболовство или у Сержа Гнабри поедание ложкой.

– Уже много идей в мире реализованы звездными футболистами, поэтому мы приз за оригинальное празднование оставим кому-то другому. У «Кривбасса» цель совсем другие призы.