Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 12:13 |
873
2

Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»

Клуб уже ведет поиски

20 октября 2023, 12:13 |
873
2
Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Новый исполняющий обязанности тренера «Шахтера» Дарио Срна уверен, что рано или поздно клуб найдет наставника, который подходит по всем параметрам.

– Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, что нам нужно. Пусть это будет шесть, семь, восемь, девять, десять тренеров, но я уверяю болельщиков «Шахтера», что мы найдем. Во-первых, каждый клуб имеет перепады и каждый клуб имеет черную полосу. Рано или поздно – она будет. Поэтому мы это пройдем и станем сильнее. Но болельщики должны знать одну простую вещь: я им обещаю, и даже могу это сказать от имени президента и всего клуба, что «Шахтер» будет выигрывать трофеи с красивым, качественным «шахтерским» футболом. Иначе не будет. Я знаю президента: он любит проигрывать с красивым футболом, но он не любит выигрывать с некрасивым футболом. И это отличие нашего президента от остальных.

По теме:
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Экс-шеф академии Шахтера: «Палкин попросил вернуться в Донецк»
Максим ЗАДЕРАКА: «О победе в голосовании узнал от друзей»
Шахтер Донецк Дарио Срна Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Футбол | 19 октября 2023, 15:15 31
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира

Украинцем из мадридского «Реала» интересуется «Селтик»

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
Футбол | 19 октября 2023, 15:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран

Результат 1:1 после первого тайма зафиксирован как финальный

АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура
Футбол | 20.10.2023, 10:33
АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура
АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1380 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ
Война | 20.10.2023, 08:03
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1380 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1380 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Футбол | 20.10.2023, 07:20
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AutumnBridge
Правильно.  Одним сезоном можно и пожертвовать.  Как Челси.)
Ответить
0
Burevestnik
черга тренерів із зарубіжжя вже вистроїлась, з України - нікого...   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
19.10.2023, 08:12 3
Футбол
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
19.10.2023, 02:59
Теннис
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
18.10.2023, 10:32 42
Футбол
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
19.10.2023, 17:09 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем