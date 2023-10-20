Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
Клуб уже ведет поиски
Новый исполняющий обязанности тренера «Шахтера» Дарио Срна уверен, что рано или поздно клуб найдет наставника, который подходит по всем параметрам.
– Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, что нам нужно. Пусть это будет шесть, семь, восемь, девять, десять тренеров, но я уверяю болельщиков «Шахтера», что мы найдем. Во-первых, каждый клуб имеет перепады и каждый клуб имеет черную полосу. Рано или поздно – она будет. Поэтому мы это пройдем и станем сильнее. Но болельщики должны знать одну простую вещь: я им обещаю, и даже могу это сказать от имени президента и всего клуба, что «Шахтер» будет выигрывать трофеи с красивым, качественным «шахтерским» футболом. Иначе не будет. Я знаю президента: он любит проигрывать с красивым футболом, но он не любит выигрывать с некрасивым футболом. И это отличие нашего президента от остальных.
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