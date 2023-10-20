Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»

Новый исполняющий обязанности тренера «Шахтера» Дарио Срна уверен, что рано или поздно клуб найдет наставника, который подходит по всем параметрам.

– Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, что нам нужно. Пусть это будет шесть, семь, восемь, девять, десять тренеров, но я уверяю болельщиков «Шахтера», что мы найдем. Во-первых, каждый клуб имеет перепады и каждый клуб имеет черную полосу. Рано или поздно – она будет. Поэтому мы это пройдем и станем сильнее. Но болельщики должны знать одну простую вещь: я им обещаю, и даже могу это сказать от имени президента и всего клуба, что «Шахтер» будет выигрывать трофеи с красивым, качественным «шахтерским» футболом. Иначе не будет. Я знаю президента: он любит проигрывать с красивым футболом, но он не любит выигрывать с некрасивым футболом. И это отличие нашего президента от остальных.