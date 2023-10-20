Дарио СРНА: «Я мог стать тренером Шахтера еще раньше»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» Дарио Срна рассказал о решении возглавить команду и разговоре с Ринатом Ахметовым.

- Дарио, как вы приняли решение стать исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера»?

- Во-первых, я согласился на интервью, потому что много вопросов ко мне и к клубу. Я нигде ничего не комментировал, поэтому хотелось бы немного разъяснить эту ситуацию. Приглашение Патрика ван Леувена было связано с тем, что он показывал очень хороший, зрелищный футбол в «Заре» – до последних двух туров бился за чемпионство, попал в Лигу конференций и сделал очень хороший результат. И он сам себя со своим качеством игры и с результатами привел в «Шахтер». Конечно, мы знали, что каждому тренеру сначала в «Шахтере» будет трудно. Это проходили и Фонсека, и Каштру, и Йовичевич, и Де Дзерби – все они имели определенные сложности, а мы всегда шли им навстречу, помогали. Мы знали, что с начала межсезонья у Патрика приехали сборники чуть позже после чемпионата Европы U21, были травмы: у Судакова – сразу операция, у Степаненко – колено. Поэтому мы прошли через очень тяжелый период, имели терпение, давали поддержку, как и каждому тренеру «Шахтера». Но настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба, нам всем. Мы не могли найти способ играть в «шахтерский» футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путем. Ему желаем всего наилучшего, успехов и отличных спортивных результатов.

Что касается меня, то «Шахтер» – это мой клуб и это моя семья. Если говорить честно и откровенно, то я мог стать тренером «Шахтера» еще раньше. Но я – человек, который доверяет другим, и я всегда хочу помочь каждому тренеру в его работе. И хочу сказать из своего опыта, что каждая команда «Шахтера» делала тренера очень сильным. Они все приходили сюда одними, а уходили в топ-клубы после «Шахтера» другими. Есть работа клуба, команды и тренера, – когда существует этот треугольник, будет успех. Сегодня я принял «Шахтер», потому что это моя семья. Когда семье тяжело, надо помочь. Поэтому я не побоялся даже перед такими играми взять команду и попытаться сделать все, что от меня зависит. Я им вчера сказал, что я не Гвардиола, я не Клопп, я – Дарио Срна, у которого нет большого опыта тренерской работы, но у меня есть «шахтерское» сердце. «Шахтерское» сердце, которое очень важно для всех. И это сердце мне сказало, что надо помочь сегодня команде. В такой тяжелой ситуации для страны, для «Шахтера» я не мог отказать и сказал президенту, что обеими руками «за».

Мне президент предлагал два тура назад сразу взять команду, стать главным тренером, подписать контракт, выбрать тренерский штаб. И он сказал, что готов со мной страдать. А я ему ответил: «Президент, я люблю этот клуб и я вас уверяю, что на сегодня я вам хочу привести тренера, который сильнее меня. Который сегодня лучше меня, опытнее меня и который сегодня может дать команде больше, чем я». Я ставлю клуб выше себя, и иначе не может быть. Я ставлю клуб выше себя, потому что никто не может быть выше клуба. Мои амбиции не могут быть выше амбиций клуба. Поэтому я рассказал вам коротко ту ситуацию, которая происходила в последние две недели. Что касается нового тренера, то я уверяю президента ежедневно вместе с директором Палкиным, что это правильный выбор. И он полностью доверяет. И мы ведем переговоры. И я надеюсь, что этот тренер захочет к нам.

- «Шахтер» очень давно не менял тренера во время сезона, последний раз это было еще с Берндом Шустером и Невио Скалой. Когда именно «Шахтер» начал понимать, что надо делать изменения в случае с Патриком? Что стало ключевым моментом?

- Президент был еще молодым, когда увольнял сразу Шустера и Скалу, у него не было терпения. Сегодня он имеет терпение. Я очень хорошо знаю президента. И если президент не видит завтрашнего дня, то надо принимать решения. К сожалению, в такой ситуации он его не видел. Надо быть честными, справедливыми и говорить так, как оно есть. Мы поддерживали Патрика и его тренерский штаб, и некоторые игры были хорошими, но, к сожалению, мы не были уверены и не видели завтрашнего дня. Это искренняя правда. И лучше расставаться, чем терпеть нам всем и страдать. Я с президентом очень много разговариваю каждый день, и я знаю – он имеет в глубине души мечту, чтобы я был тренером «Шахтера». И я эту дверь не закрываю.

Я ему честно говорил, что, когда буду готов и если буду готов, приду и скажу: «Президент, я готов». Но я знаю себя: когда я буду готов – у меня будет успех. Поэтому каждому тренеру «Шахтера» я желаю того, что желаю себе на этом месте. И поверьте мне, что тренерская работа – она сложная. Я только один день тренер, а у меня уже куча проблем. Но у меня проблемы такие, какие хочу, а не те, которых не хочу. Проблема такова, что у нас 29 футболистов – и все хотят играть. И придется решать. Но есть много молодых футболистов, и они должны знать, что значит «Шахтер». И когда я достучусь до них, это будет мой успех. Их свобода на поле зависит от них. Я даю им свободу – пусть показывают свои качества, пусть получают удовольствие. Плохие результаты тренер, конечно, всегда берет на себя, хорошие – всегда заслуга футболистов. И я так сразу сказал им: если будет неудача, то это будет моя вина, если будет успех, то это будет заслугой футболистов.