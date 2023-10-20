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Англия
20 октября 2023, 11:20 | Обновлено 20 октября 2023, 11:23
260
0

Мэйсон МАУНТ: «Мне нравится давление 7-го номера»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал давление со стороны болельщиков

20 октября 2023, 11:20 | Обновлено 20 октября 2023, 11:23
260
0
Мэйсон МАУНТ: «Мне нравится давление 7-го номера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт прокомментировал давление со стороны болельщиков:

«Конечно, я знаю о давлении, которое направляется на тебя, когда ты играешь под 7-м номером... Но мне он нравится! Я хочу выступать именно под ним, в этом большом клубе под этим историческим номером. Это значит очень много для меня. Когда я был ребенком, я был фанатом Дэвида Бекхэма».

Старт карьеры 24-летнего Мэйсона Маунта на «Олд Траффорд» получился ужасным. В 6 первых матчах 64-миллионный новичок отметился лишь 1 голевой передачей в матче Кубка английской лиги.

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Мэйсон Маунт Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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