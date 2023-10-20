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  4. Цуренко прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире в Тунисе
WTA
20 октября 2023, 09:49 |
489
0

Цуренко прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире в Тунисе

Украинская теннисистка похвалила свою соперницу за второй сет

20 октября 2023, 09:49 |
489
0
Цуренко прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

«Думаю, это был отличный матч, особенно второй сет. В первой партии я доминировала в большинстве розыгрышей, а потом соперница изменила свою тактику, и это сработало. Я почувствовала, что немного выпала из ритма, что мне не хватает времени. Так что это был отличный поединок для меня в плане того, чтобы почувствовать этот матчевый дух. Я с нетерпением жду завтрашней игры и думаю, что смогу сыграть лучше.

Как мне удается в этих условиях, в частности при жаркой погоде, сохранять настрой на игру? Чтобы оставаться сосредоточенной, я в принципе ничего такого и не делаю в течение дня. Я просто восстанавливаюсь, гуляю на пляже, делаю какой-то легкий фитнес утром, ем, отдыхаю. Вот и весь секрет, что по моему мнению нужно делать в этих жарких условиях, чтобы быть готовой к игре. Матч - это самое важное, поэтому мне не надо заставлять себя делать что-то еще.

Нравится ли мне в Тунисе? Да, очень, здесь хороший отель, развитая инфраструктура, есть море и пляж, а я очень люблю природу, когда есть море или горы. Поэтому я наслаждаюсь каждым моментом и надеюсь, что задержусь здесь как можно дольше.

Что касается следующего матча против Нурии Паррисас Диас, то я смотрела ее игру сегодня немного. Ранее мы не встречались на корте, но я с нетерпением жду этого матча. Мне нравится играть в теннис и независимо от обстоятельств я люблю находиться на корте. Это главное», – сказала Цуренко.

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Леся Цуренко Клэр Лю WTA Монастир
Источник Большой теннис Украины
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