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Румыния
20 октября 2023, 09:14 | Обновлено 20 октября 2023, 09:39
873
0

Румынский журналист: «Коноплянку сравнивают с бывшим нападающим Реала»

Эмануэль Рошу высказался о перспективах украинского вингера

20 октября 2023, 09:14 | Обновлено 20 октября 2023, 09:39
873
0
Румынский журналист: «Коноплянку сравнивают с бывшим нападающим Реала»
ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка

Румынский журналист Эмануэль Рошу высказался о перспективах украинского вингера Евгения Коноплянки в «ЧФР Клуж» и чемпионате Румынии.

- Эмануэль, хотелось бы узнать ваше мнение о Евгении Коноплянке. Что о нем говорят в Румынии, какое ваше мнение о нем?
- Он официально травмирован, клуб мало информирует о его ситуации. Он сыграл лишь несколько минут с тех пор, как присоединился к команде, и не произвел особого впечатления. В «Клуже» говорят о похожем сценарии с бывшим нападающим «Реала» и сборной Бразилии Жулио Баптистой, который пришел, получил большую зарплату, а затем ушел на пенсию.

- В чем, по вашему мнению, проблема Коноплянки? Он и до травмы он не получал достаточного игрового времени в «ЧФР Клуж».
- Он пришел не готовым. «ЧФР Клуж» не хотел слишком рано его выпускать в матчах. Они начали с тяжелых игр, нужно было квалифицироваться в Лигу конференций, чего им в конце концов не удалось сделать. Поэтому тренер использовал в матчах только тех, кто показывал лучшую физическую подготовку, а у Коноплянки она желала лучшего.

- Можно ли уже назвать Коноплянку провалом «ЧФР Клуж» на трансферном рынке и главным разочарованием румынского чемпионата?
- Я так не думаю. Нам нужно дать ему время. Когда он вернется после травмы, только тогда мы сможем его по-настоящему оценить, – сказал Рошу.

Ранее владелец «Клужа» Иоанн Варга заявил, что возлагает на травмированного Евгения Коноплянку большие надежды.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу
Источник Украинский футбол
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