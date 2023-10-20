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Италия
20 октября 2023, 07:32 |
1431
1

Скандальный итальянский журналист заявил, что за Интер играет футболист-гей

Фабрицио Корона не стал называть имя футболиста

20 октября 2023, 07:32 |
1431
1
Скандальный итальянский журналист заявил, что за Интер играет футболист-гей
Twitter. Фабрицио Корона во время интервью

Скандальный итальянский инсайдер Фабрицио Корона заявил, что за миланский «Интер» выступает футболист-гей.

Об этом журналист рассказал в эфире Canale 5:

«Это футболист «Интера», но я не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности.

Я считаю, что во всех футбольных клубах есть футболисты-геи, но никто этого не признает», – сказал Корона.

Ранее Фабрицио Корона разоблачил многих итальянских игроков, которые делали ставки на спортивные события, включая ставки на свои команды, а также заявил, что главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри играл в казино во время пандемии COVID-19.

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Источник FC Inter News
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AndiM
Теж мені новина. Юве взагалі хоче в шахтаря гея купити і не приховує цього. 
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