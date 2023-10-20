ФОТО. Аллегри играл в казино во время COVID-19. Все законно, но...

Скандальный итальянский журналист Фабрицио Корона, который разоблачил многих итальянских игроков, которые делали ставки на спортивные события, включая ставки на свои команды, заявил, что главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри играл в казино во время пандемии COVID-19.

Новость на сайте Dillinger, владельцем которого является Фабрицио Корона:

Фотография приходит по электронной почте. И она говорит сама за себя: Массимилиано Аллегри играет в казино. И кто-то, кто был рядом с ним, рассказывает подробности той встречи «тет-а-тет» с одним из самых важных технических специалистов в мире. Видео было выпущено в виде ролика из телеграмма Фабрицио Короны и вызывает, мягко говоря, беспокойство, не столько потому, что играет тренер «Ювентуса».



Давайте уточним: играть в азартные игры не является преступлением, не является преступлением делать это в казино, не является преступлением делать ставки на законных основаниях. Но... Это симптом отношения к игре, которое сейчас, похоже, стало слишком популярным в мире футбола. И если 56-летний мужчина, вероятно, может сдержать себя, то такие дети, как Фаджоли и Тонали, легко могут потерять сознание.

«Был Ковид, и Аллегри сидел за столом в казино Монте-Карло. Сколько он играл?» – спрашивает Фабрицио в видео.



«Очень, очень много. И я увидел, что он выиграл пари в 30 тысяч... Потом он дал три тысячи евро наличными подруге, чтобы она пошла поменять другие фишки».



Но этот маленький порок Аллегри на самом деле не так уж и неизвестен. В 2019 году подразделение экономической и финансовой полиции Ливорно расследовало серию перемещений и переводов на сумму в десятки тысяч евро.

Вот банковские выписки Аллегри:



Служба банка по борьбе с отмыванием денег предоставила выписки со счета Аллегри за период с 1 января 2017 года по 1 августа 2019 года, но 15 ноября 2019 года от Société générale of Monte Carlo был получен перевод из-за границы в размере 80 000 евро». То есть повторение операций, уже признанных подозрительными осенью прошлого года, когда эти суммы были оправданы возвратом средств на кредитную карту казино.

В 2017 году дополнительный зарубежный банковский перевод на сумму 60 000 евро был зачислен тем же отправителем и в данном случае обоснован как выигрыш в казино.

Поэтому более чем законно исследовать изъян в игре Аллегри.



В то время сам банк Bim объяснил движения на счетах Аллегри:



«В период с октября 2017 года по декабрь 2018 года Аллегри получил 9 657 708 евро в виде вознаграждения от «Ювентуса», сняв 78 000 евро посредством 23 операций вывода средств. Кроме того, со счета было также списано 497 740,46 евро по кредитным картам, были выданы чеки на 63 252 евро и платежные инструкции на 8 438 259 евро в пользу «еще одного итальянского посредника».

Но давайте перейдем к азартным играм. Что касается банковского перевода в казино Монте-Карло от 80 000 евро, BIM заключает, что «подозрение возникает из-за того, что, хотя переведенные суммы соответствуют активам и уровню жизни клиента, среди других общественных деятелей во всем мире, нет документации, подтверждающей поступления средств из-за границы, а также из-за того, что Монако, судя по всему, является страной, в прошлом входившей в число так называемых налоговых убежищ». Наконец, в период с июля 2018 года по август 2019 года, было проведено 123 операции для в общей сложности на 497 748,91 евро. И что говорит BIM? Казино «Карло» и «Новая Горица».

Семь подозрительных переводов



Именно в этот период на счет тосканского тренера поступило семь банковских переводов из-за границы на общую сумму 168 миллионов евро по заказу словенской компании Hit D.D.Nova Gorica, компании, которая управляет отелями, игровыми и развлекательными центрами в Словении. Эта компания также имеет регулярную концессию на итальянские онлайн-казино. Итак? Ничего противозаконного. Но давайте посмотрим, почему эта операция было настолько подозрительной.



Было сообщено: «Учитывая отсутствие подтверждающей документации, предполагается, что эти кредиты получены из выигрышей. Отчеты были сделаны из-за отсутствия подтверждающей документации».

На тот момент зарплата Аллегри составляла 7,5 млн евро в год.

Расследование, которое на самом деле, с криминальной и спортивной точки зрения, говорит мало или вообще ничего.



Игра в казино не является преступлением. Разыгрывание своих сбережений не является преступлением. Нет преступления в том, чтобы тратить свои деньги так, как вам хочется. Поэтому на тот момент реакция Алеггри была оправданной, как он уточнил в примечании:



«Ссылаясь на новость, опубликованную сегодня, я с абсолютной твердостью заявляю, что я совершенно не связан с какой-либо незаконной или нерегулярной деятельностью и, тем более, с какой-либо операцией, нарушающей законодательство по борьбе с отмыванием денег».

Я просто играю, короче. Никакого преступления, никаких проступков... Но морально...



Какой пример подает тренер, способный проиграть в казино 400 тысяч евро. Все легально, все штатно. Но как же тогда он может говорить об игровой зависимости со своими детьми, глядя им в глаза? Разумеется, мы его ни в чем не обвиняем. Ставками на футбол он вообще не занимается...