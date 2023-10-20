Женская Лига чемпионов. Жеребьевка группового раунда. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 20 октября в 14:00 по Киеву жеребьевка группового этапа женской ЛЧ
20 октября в 14:00 по Киеву состоится жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА.
В жеребьевке примут участие действующий чемпион Барселона, три обладателя прямых путевок в групповой этап (Лион, Бавария и Челси), а также 12 победителей второго раунда. Матчи группового этапа пройдут с 14 ноября по 31 января.
Корзины для жеребьевки
- Корзина 1: Барселона (Испания), Лион (Франция), Бавария (Германия), Челси (Англия)
- Корзина 2: ПСЖ (Франция), Славия Прага (Чехия), Реал (Испания), Русенгорд (Швеция)
- Корзина 3: Санкт-Пельтен (Австрия), Бенфика (Португалия), Хеккен (Швеция), Рома (Италия)
- Корзина 4: Аякс (Нидерланды), Париж (Франция), Айнтрахт (Германия), Бранн (Норвегия)
Условия жеребьевки. Клубы из одной страны разводятся по разным группам. Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи по разным дням. Для ассоциаций с тремя представителями в пары объединят только два клуба. Состав этих пар будет основан на прогнозируемой телеаудитории.
Каждый клуб играет один домашний и один выездной матч против каждого клуба в своей группе. Клуб не проводит более двух домашних или двух выездных матчей подряд. Каждый клуб проводит один домашний матч и один выездной матч в первый и два последних игровых дня. Клубы должны сыграть со всеми остальными клубами в своей группе один раз перед четвертым туром.
Перед жеребьевкой 16 клубов были разбиты на 4 корзины.
В первую корзину посева попали действующий чемпион Барселона и три чемпиона ассоциаций с наивысшим рейтингом (Франция, Германия и Испания). Поскольку Барселона также выиграла испанский чемпионат, четвертое место в первой корзине было отдано чемпиону четвертой ассоциации в рейтинге. Таким образом, в число сеяных попали Лион, Бавария и Челси.
Оставшиеся корзины составлены из 12 победителей второго раунда согласно рейтингу клубных коэффициентов на начало сезона.
Корзина 1 (прямые путевки)
- Барселона (Испания) коэффициент 126,233
- Лион (Франция) 118,166
- Бавария (Германия) 96,333
- Челси (Англия) 81,366
Корзина 2
- ПСЖ (Франция) 97,166
- Славия Прага (Чехия) 39,233
- Реал (Испания) 37,233
- Русенгорд (Швеция) 33,399
Корзина 3
- Санкт-Пельтен (Австрия) 30,050
- Бенфика (Португалия) 22,800
- Хеккен (Швеция) 22,399
- Рома (Италия) 21,000
Корзина 4
- Аякс (Нидерланды) 18,400
- Париж (Франция) 18,166
- Айнтрахт Франкфурт (Германия) 17,333
- Бранн (Норвегия) 7,100
Чтобы гарантировать, что клубы, объединенные в пары, будут проводить матчи по разным дням, четыре группы будут помечены цветами. Группы A и В будут красными, группы C и D – синими. Когда вытягивается один из спаренных клубов, например, из красной группы (A или B), другой автоматически добавляется в одну из синих групп (C или D). Матчи команд красных и синих групп будут проводиться в разные игровые дни.
Пары: A: Барселона и Реал, B: Лион и ПСЖ, C: Бавария и Айнтрахт, D: Русенгорд и Хэкен
Процедура жеребьевки: Корзина 1. Жеребьевка начинается с корзины 1. Все команды распределяются по четырем группам в алфавитном порядке от группы А до группы D.
Корзины со 2 по 4. Из корзины 2 первый шар извлекается случайным образом. После того, как станет известно, какая выбрана команда, компьютер определяет, какие группы доступны для нее. Из чаши, в которой находятся шары с номерами групп, извлекается шар, определяющий команду в группу. При этом компьютер предусматривает все возможные сценарии жеребьевки, в том числе и в отношении команд, которые еще не были вытянуты.
После того как все команды из корзины 2 будут распределены по группам, процедура повторяется для команд из корзин 3 и 4. Команды из корзины 1 предварительно занимают первые позиции в своих группах; команды из корзины 2 временно занимают вторые позиции в своих группах и т.д. После завершения процедуры жеребьевки компьютер присвоит окончательные позиции командам в каждой группе.
Результаты жеребьевки и полное расписание матчей (туры с 1 по 6) будут предоставлены командам после жеребьевки в пятницу вечером и не будут публиковаться до 12:00 по Киеву в субботу.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала.
Календарь женской Лиги чемпионов УЕФА
Групповой этап
- Тур 1: 14/15 ноября
- Тур 2: 22/23 ноября
- Тур 3: 13/14 декабря
- Тур 4: 20/21 декабря
- Тур 5: 24/25 января
- Тур 6: 30/31 января
Четвертьфиналы
- Жеребьевка: 6 февраля, Ньон
- Первые матчи: 19/20 марта
- Ответные матчи: 27/28 марта
Полуфиналы
- Жеребьевка: 6 февраля, Ньон
- Первые матчи: 20/21 апреля
- Ответные матчи: 27/28 апреля
Финал
- 25 мая (Сан-Мамес, Бильбао)
Женская Лига чемпионов. Жеребьевка группового раунда. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте УЕФА с 20 октября 14:00.
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