Женская Лига чемпионов. Жеребьевка группового раунда. Смотреть онлайн. LIVE

20 октября в 14:00 по Киеву состоится жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА.

В жеребьевке примут участие действующий чемпион Барселона, три обладателя прямых путевок в групповой этап (Лион, Бавария и Челси), а также 12 победителей второго раунда. Матчи группового этапа пройдут с 14 ноября по 31 января.

Корзины для жеребьевки

Корзина 1: Барселона (Испания), Лион (Франция), Бавария (Германия), Челси (Англия)

Корзина 2: ПСЖ (Франция), Славия Прага (Чехия), Реал (Испания), Русенгорд (Швеция)

Корзина 3: Санкт-Пельтен (Австрия), Бенфика (Португалия), Хеккен (Швеция), Рома (Италия)

Корзина 4: Аякс (Нидерланды), Париж (Франция), Айнтрахт (Германия), Бранн (Норвегия)

Условия жеребьевки. Клубы из одной страны разводятся по разным группам. Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи по разным дням. Для ассоциаций с тремя представителями в пары объединят только два клуба. Состав этих пар будет основан на прогнозируемой телеаудитории.

Каждый клуб играет один домашний и один выездной матч против каждого клуба в своей группе. Клуб не проводит более двух домашних или двух выездных матчей подряд. Каждый клуб проводит один домашний матч и один выездной матч в первый и два последних игровых дня. Клубы должны сыграть со всеми остальными клубами в своей группе один раз перед четвертым туром.

Перед жеребьевкой 16 клубов были разбиты на 4 корзины.

В первую корзину посева попали действующий чемпион Барселона и три чемпиона ассоциаций с наивысшим рейтингом (Франция, Германия и Испания). Поскольку Барселона также выиграла испанский чемпионат, четвертое место в первой корзине было отдано чемпиону четвертой ассоциации в рейтинге. Таким образом, в число сеяных попали Лион, Бавария и Челси.

Оставшиеся корзины составлены из 12 победителей второго раунда согласно рейтингу клубных коэффициентов на начало сезона.

Корзина 1 (прямые путевки)

Барселона (Испания) коэффициент 126,233

Лион (Франция) 118,166

Бавария (Германия) 96,333

Челси (Англия) 81,366

Корзина 2

ПСЖ (Франция) 97,166

Славия Прага (Чехия) 39,233

Реал (Испания) 37,233

Русенгорд (Швеция) 33,399

Корзина 3

Санкт-Пельтен (Австрия) 30,050

Бенфика (Португалия) 22,800

Хеккен (Швеция) 22,399

Рома (Италия) 21,000

Корзина 4

Аякс (Нидерланды) 18,400

Париж (Франция) 18,166

Айнтрахт Франкфурт (Германия) 17,333

Бранн (Норвегия) 7,100

Чтобы гарантировать, что клубы, объединенные в пары, будут проводить матчи по разным дням, четыре группы будут помечены цветами. Группы A и В будут красными, группы C и D – синими. Когда вытягивается один из спаренных клубов, например, из красной группы (A или B), другой автоматически добавляется в одну из синих групп (C или D). Матчи команд красных и синих групп будут проводиться в разные игровые дни.

Пары: A: Барселона и Реал, B: Лион и ПСЖ, C: Бавария и Айнтрахт, D: Русенгорд и Хэкен

Процедура жеребьевки: Корзина 1. Жеребьевка начинается с корзины 1. Все команды распределяются по четырем группам в алфавитном порядке от группы А до группы D.

Корзины со 2 по 4. Из корзины 2 первый шар извлекается случайным образом. После того, как станет известно, какая выбрана команда, компьютер определяет, какие группы доступны для нее. Из чаши, в которой находятся шары с номерами групп, извлекается шар, определяющий команду в группу. При этом компьютер предусматривает все возможные сценарии жеребьевки, в том числе и в отношении команд, которые еще не были вытянуты.

После того как все команды из корзины 2 будут распределены по группам, процедура повторяется для команд из корзин 3 и 4. Команды из корзины 1 предварительно занимают первые позиции в своих группах; команды из корзины 2 временно занимают вторые позиции в своих группах и т.д. После завершения процедуры жеребьевки компьютер присвоит окончательные позиции командам в каждой группе.

Результаты жеребьевки и полное расписание матчей (туры с 1 по 6) будут предоставлены командам после жеребьевки в пятницу вечером и не будут публиковаться до 12:00 по Киеву в субботу.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала.

Календарь женской Лиги чемпионов УЕФА

Групповой этап

Тур 1: 14/15 ноября

Тур 2: 22/23 ноября

Тур 3: 13/14 декабря

Тур 4: 20/21 декабря

Тур 5: 24/25 января

Тур 6: 30/31 января

Четвертьфиналы

Жеребьевка: 6 февраля, Ньон

Первые матчи: 19/20 марта

Ответные матчи: 27/28 марта

Полуфиналы

Жеребьевка: 6 февраля, Ньон

Первые матчи: 20/21 апреля

Ответные матчи: 27/28 апреля

Финал

25 мая (Сан-Мамес, Бильбао)

Женская Лига чемпионов. Жеребьевка группового раунда. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте УЕФА с 20 октября 14:00.