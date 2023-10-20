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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 03:40 | Обновлено 20 октября 2023, 03:51
67
0

ВИДЕО. Вернулись все сборники. Срна провел тренировку Шахтера в Винниках

Горняки готовятся к матчу 11-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы

20 октября 2023, 03:40 | Обновлено 20 октября 2023, 03:51
67
0
ВИДЕО. Вернулись все сборники. Срна провел тренировку Шахтера в Винниках
ФК Шахтер. Дарио Срна (справа)

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к календарному матчу УПЛ с ЛНЗ Черкассы, который состоится в ближайшую субботу. 19 октября «горняки» провели вечернюю тренировку в Винниках.

Исполняющий обязанности главного тренера Дарио Срна предложил подопечным сессию с игровым уклоном. После традиционной разминки и квадратов была игра на половине поля на четыре ворота и двусторонка в формате 10 на 10.

Во второй части занятия «оранжево-черные» поделились на 4 команды, сыграв мини-турнир с полуфиналами, матчем за 3 место и финалом.

В расположение дончан вернулись все сборники, которые уже занимались вместе с командой.

Матч 11-го тура УПЛ «Шахтер» – ЛНЗ пройдет 21 октября. Игра на «Арене Львов» начнется в 17:00.

ВИДЕО. Вернулись все сборники. Срна провел тренировку Шахтера в Винниках

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Источник ФК Шахтер Донецк
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