Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к календарному матчу УПЛ с ЛНЗ Черкассы, который состоится в ближайшую субботу. 19 октября «горняки» провели вечернюю тренировку в Винниках.

Исполняющий обязанности главного тренера Дарио Срна предложил подопечным сессию с игровым уклоном. После традиционной разминки и квадратов была игра на половине поля на четыре ворота и двусторонка в формате 10 на 10.

Во второй части занятия «оранжево-черные» поделились на 4 команды, сыграв мини-турнир с полуфиналами, матчем за 3 место и финалом.

В расположение дончан вернулись все сборники, которые уже занимались вместе с командой.

Матч 11-го тура УПЛ «Шахтер» – ЛНЗ пройдет 21 октября. Игра на «Арене Львов» начнется в 17:00.

ВИДЕО. Вернулись все сборники. Срна провел тренировку Шахтера в Винниках

🧡 Збірники повернулися! Готуємося до суботнього матчу з ЛНЗ у Львові.



📸 Усі фото з тренування та новини команди: https://t.co/irGdWiYk3i.#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/egddnuzDxa — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 19, 2023