ВИДЕО. Вернулись все сборники. Срна провел тренировку Шахтера в Винниках
Горняки готовятся к матчу 11-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к календарному матчу УПЛ с ЛНЗ Черкассы, который состоится в ближайшую субботу. 19 октября «горняки» провели вечернюю тренировку в Винниках.
Исполняющий обязанности главного тренера Дарио Срна предложил подопечным сессию с игровым уклоном. После традиционной разминки и квадратов была игра на половине поля на четыре ворота и двусторонка в формате 10 на 10.
Во второй части занятия «оранжево-черные» поделились на 4 команды, сыграв мини-турнир с полуфиналами, матчем за 3 место и финалом.
В расположение дончан вернулись все сборники, которые уже занимались вместе с командой.
Матч 11-го тура УПЛ «Шахтер» – ЛНЗ пройдет 21 октября. Игра на «Арене Львов» начнется в 17:00.
ВИДЕО. Вернулись все сборники. Срна провел тренировку Шахтера в Винниках
🧡 Збірники повернулися! Готуємося до суботнього матчу з ЛНЗ у Львові.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 19, 2023
📸 Усі фото з тренування та новини команди: https://t.co/irGdWiYk3i.#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/egddnuzDxa
🧡 Повернення збірників та фокус на матчі з ЛНЗ! 👀— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 19, 2023
Дивіться, як «Шахтар» провів тренування на спортивній базі у Винниках 19 жовтня.
Гра УПЛ відбудеться в суботу на «Арені Львів» і розпочнеться о 17:00.#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/izixtNfF8E
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