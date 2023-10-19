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  4. Олег ДУЛУБ: «Приход Срны повлияет на мотивацию игроков Шахтера»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 22:25 |
93
1

Олег ДУЛУБ: «Приход Срны повлияет на мотивацию игроков Шахтера»

Накануне игры с «Шахтером» тренер ЛНЗ прокомментировал изменения в состоянии соперника

19 октября 2023, 22:25 |
93
1
Олег ДУЛУБ: «Приход Срны повлияет на мотивацию игроков Шахтера»
ЛНЗ. Олег Дулуб

21 октября в 11 туре чемпионата УПЛ футболисты «Шахтера» будут принимать ЛНЗ. Для «горняков» это будет генеральная репетиция перед поединком Лиги чемпионов – с «Барселоной».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, с каким настроением черкащаны отправляются на поединок во Львов:

– Настроение боевое. Продуктивно поработали во время октябрьской паузы в УПЛ, доволен я и проведенными спаррингами с молодежным и основным составом «Черноморца». Беспокоит только, что из-за дисквалификации нам в субботу не помогут Максим Лопыренок и Геннадий Пасич. Однако у нас довольно длинная скамья запасных и их есть кому заменить.

– То, что несколько дней назад в «Шахтере» произошли изменения на тренерском мостике, пойдет на пользу ЛНЗ?

– Трудно сказать. Я вообще считаю, что роль тренера в команде не превышает 25 процентов. Судьбу противостояния все равно решают футболисты. При всем уважении к Дарио Срне, как к игроку и функционеру, у него в должности исполняющего обязанности главного тренера не было времени, чтобы внести что-то свое или в авральном порядке наигрывать какие-то новые схемы. На сегодняшний момент единственный плюс в его появлении у руля «Шахтера» это то, что подопечные будут более мотивированными. Мы к этому готовы.

– Клубное руководство не обещало футболистам ЛНЗ повышенные премиальные в случае достижения во Львове положительного результата?

– Не владею такой информацией. В конце концов, я не сторонник, образно говоря, делить шкуру еще не убитого медведя.

Ранее полузащитник черкасского ЛНЗ Денис Олейник рассказал, что его больше всего поразило в футбольной карьере.

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Олег Дулуб Дарио Срна Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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FunnyCat_____
норм так, завуалированно про допинг намекнул 
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