ОЛЕЙНИК: «В Металлисте я получал удовольствие и развивался как футболист»

Полузащитник черкасского ЛНЗ Денис Олейник рассказал, что его больше всего поразило в футбольной карьере.

«Прежде всего – это выступления за киевское «Динамо». Моя мечта была играть и тренироваться в первой команде. «Динамо» меня вырастило как футболиста и дало дорогу в футбольную жизнь.

Также я провел отличный период в «Металлисте», где получал удовольствие от футбола и развивался как футболист. Мирон Богданович правильно использовал меня, доверял мне. Находил правильные слова и подход ко мне. «Металлист» мне помог вырасти как футболисту, попасть в национальную сборную Украины.

Больше всего поразила национальная сборная Украины – это была моя мечта. И период футбольной карьеры в Нидерландах, там все на топовом уровне. Очень многому научился там у тренера Петера Боша. Кайфовал от тренировок и игры команды, от атмосферы на стадионе, качества полей - там все топ. Потом Бундеслига, куда всегда мечтал попасть», – сказал Олейник.

26 июля 2023 года стало официально известно о присоединении Олейника к ЛНЗ.