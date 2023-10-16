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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 13:47 | Обновлено 16 октября 2023, 14:10
424
0

ОЛЕЙНИК: «В Металлисте я получал удовольствие и развивался как футболист»

Полузащитник ЛНЗ – о прошедшем периоде в карьере

16 октября 2023, 13:47 | Обновлено 16 октября 2023, 14:10
424
0
ОЛЕЙНИК: «В Металлисте я получал удовольствие и развивался как футболист»
УПЛ. Денис Олейник

Полузащитник черкасского ЛНЗ Денис Олейник рассказал, что его больше всего поразило в футбольной карьере.

«Прежде всего – это выступления за киевское «Динамо». Моя мечта была играть и тренироваться в первой команде. «Динамо» меня вырастило как футболиста и дало дорогу в футбольную жизнь.

Также я провел отличный период в «Металлисте», где получал удовольствие от футбола и развивался как футболист. Мирон Богданович правильно использовал меня, доверял мне. Находил правильные слова и подход ко мне. «Металлист» мне помог вырасти как футболисту, попасть в национальную сборную Украины.

Больше всего поразила национальная сборная Украины – это была моя мечта. И период футбольной карьеры в Нидерландах, там все на топовом уровне. Очень многому научился там у тренера Петера Боша. Кайфовал от тренировок и игры команды, от атмосферы на стадионе, качества полей - там все топ. Потом Бундеслига, куда всегда мечтал попасть», – сказал Олейник.

26 июля 2023 года стало официально известно о присоединении Олейника к ЛНЗ.

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Денис Олейник ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков сборная Украины по футболу Динамо Киев
Источник Instagram
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