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20 октября 2023, 03:23 | Обновлено 20 октября 2023, 03:39
52
0

Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0. Разгром хозяев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024 U-17

20 октября 2023, 03:23 | Обновлено 20 октября 2023, 03:39
52
0
Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0. Разгром хозяев. Видео голов и обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 разгромила сверстников из Лихтенштейна в квалификационном раунде Евро-2024 U-17.

На старте мини-турнира в группе 3 сине-желтые поделили очки с финнами (2:2), а теперь встречались с хозяевами из Лихтенштейна. Игра проходила на стадионе «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшени.

Украинцы очень быстро получили комфортное преимущество. Сначала Степанов замкнул передачу партнера с левого фланга, затем Богданов переиграл кипера блестящим ударом с далекого расстояния. На 21-й минуте Степанов оформил дубль, замкнув головой подачу Драгана со штрафного. Перед перерывом отличился и сам Драган, реализовав пенальти.

Во втором тайме Степанов оформил хет-трик, разобравшись в чужой штрафной. Также результативным ударом со штрафного отличился Гармаш, а Ухань отправил мяч в пустые ворота после прострела партнера.

В итоге подопечные Владимира Езерского уверенно взяли верх (7:0) и вышли в лидеры группы. В решающем матче квартета 21 октября украинцы сыграют против команды Германии U-17.

Квалификация Евро-2024 U-17. Группа 3

2-й тур, 18.10.2023

17:30. Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0 (4:0)

Голы: Степанов, 5, 21, 57, Богданов, 15, Драган, 45+2 (пен), Гармаш, 65, Ухань, 69.

Видеообзор матча

Видеоозапись матча

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Источник Sport.ua
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