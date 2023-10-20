Аль-Хиляль может получить компенсацию от ФИФА за травму Неймара

Травма бразильца Неймара может привести к тому, что его клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии активирует механизм ФИФА и получит миллионную компенсацию.

Неймар получил серьезную травму и может выбыть из игры на 8 месяцев. У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

По словам юристов, «Аль-Хиляль» может прибегнуть к Программе защиты клубов, которая выплачивает командам компенсации, когда игрок получает травму во время выступления за главную команду своей страны на соревновании ФИФА и лишен возможности работать более 28 дней подряд.

ФИФА компенсирует пропущенное из-за травмы время сроком максимум в один год, а сумма компенсации ограничена 7,5 млн евро.

Однако эта сумма даже близко не покрывает зарплату Неймара в саудовском клубе. Согласно недавней публикации журнала Forbes, бразилец зарабатывает в «Аль-Хилале» около 112 млн долларов США за сезон. Общая сумма, которую может предоставить ФИФА, не покрывает даже одного месяца зарплаты 10-го номера клуба.

Неймар покинул «ПСЖ» и перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно, подписав двухлетний контракт с саудовским клубом. До того, как Неймар получил травму в игре Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026, он сыграл всего 5 матчей и забил 1 гол за «Аль-Хиляль».

Общая сумма, которая будет ежегодно распределяться по программе ФИФА для всех клубов в случае травм, составит 80 млн евро.