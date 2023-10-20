ЗАДЕРАКА: «Будет приятно сыграть против экс-партнеров из Металлиста 1925»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака поделился мнениями в преддверии выездного матча 11-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».

– Максим, «Кривбасс» заполнял паузу в чемпионате двусторонкой. Как ее оценишь?

– Конечно, сложно полноценно заменить официальный матч двусторонкой. Но самое главное, что мы получили нагрузку. Это была одна из первоочередных задач на спарринг.

– Следующий матч – против «Металлиста 1925», твоей бывшей команды. Есть ли какой-то особый настрой?

– Нет, готовлюсь как к обычной игре. Естественно, будет приятно встретить экс-партнеров. Да, я был в этой команде полгода, даже больше. Но потом война, и все знают, как дальше все пошло. Это очень хорошая команда, играющая в короткий и средний пас. Демонстрируют атакующий футбол. Будет трудная игра для обеих команд.

– «Кривбасс» идет первым. Психологически это давит на команду?

– Если честно, в таблицу не заглядываю. Да, от многих слышал, что мы на первом месте (улыбается). Что касается психологии, то на меня это не давит. Надеюсь, на команду тоже. Надо просто показывать свой футбол, идти от матча к матчу, серьезно настраиваться на каждого соперника и играть только на победу.