Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗАДЕРАКА: «Будет приятно сыграть против экс-партнеров из Металлиста 1925»
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 00:23 | Обновлено 20 октября 2023, 00:57
45
0

ЗАДЕРАКА: «Будет приятно сыграть против экс-партнеров из Металлиста 1925»

Полузащитник «Кривбасса» серьезно настроен на предстоящий матч УПЛ

20 октября 2023, 00:23 | Обновлено 20 октября 2023, 00:57
45
0
ЗАДЕРАКА: «Будет приятно сыграть против экс-партнеров из Металлиста 1925»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака поделился мнениями в преддверии выездного матча 11-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».

– Максим, «Кривбасс» заполнял паузу в чемпионате двусторонкой. Как ее оценишь?

– Конечно, сложно полноценно заменить официальный матч двусторонкой. Но самое главное, что мы получили нагрузку. Это была одна из первоочередных задач на спарринг.

– Следующий матч – против «Металлиста 1925», твоей бывшей команды. Есть ли какой-то особый настрой?

– Нет, готовлюсь как к обычной игре. Естественно, будет приятно встретить экс-партнеров. Да, я был в этой команде полгода, даже больше. Но потом война, и все знают, как дальше все пошло. Это очень хорошая команда, играющая в короткий и средний пас. Демонстрируют атакующий футбол. Будет трудная игра для обеих команд.

– «Кривбасс» идет первым. Психологически это давит на команду?

– Если честно, в таблицу не заглядываю. Да, от многих слышал, что мы на первом месте (улыбается). Что касается психологии, то на меня это не давит. Надеюсь, на команду тоже. Надо просто показывать свой футбол, идти от матча к матчу, серьезно настраиваться на каждого соперника и играть только на победу.

По теме:
Оболонь – Заря. Текстовая трансляция матча
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Заря
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Максим Задерака Металлист 1925 - Кривбасс Металлист 1925
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Теннис | 19 октября 2023, 02:59 0
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023

Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября

Саудовская Аравия хочет принять еще один чемпионат мира по футболу
Футбол | 19 октября 2023, 21:17 0
Саудовская Аравия хочет принять еще один чемпионат мира по футболу
Саудовская Аравия хочет принять еще один чемпионат мира по футболу

Страна подаст заявку на проведение женского мундиаля 2035 года

УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
Бокс | 19.10.2023, 01:31
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Футбол | 19.10.2023, 09:49
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Футбол | 19.10.2023, 22:15
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 30
Футбол
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
19.10.2023, 09:25 1
Бокс
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
19.10.2023, 05:40 6
Футбол
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 21
Футбол
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
18.10.2023, 17:38 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем