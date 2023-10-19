КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»

Бывший защитник «Шахтера» и экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал назначение Дарио Срны на должность исполняющего обязанности главного тренера донецкого клуба:

«Конечно, я очень рад, что назначен именно Дарио Срну. Это человек, отдавший много лет «Шахтеру». Я его буду всячески поддерживать, у него многолетний опыт в футболе, еврокубках, был капитаном сборной Хорватии.

Также уже проделал немалую работу в должности спортивного директора клуба. Он хорошо знает всех игроков, поэтому я желаю ему удачи и чтобы у него все получалось».

Решением руководства «Шахтера» хорват Дарио Срна заменил Патрика ван Леувена на тренерском мостике донецкого клуба.