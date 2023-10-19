Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 23:59 | Обновлено 20 октября 2023, 00:12
359
0

КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»

Экс-капитан сборной Хорватии ранее работал спортивным директором клуба

19 октября 2023, 23:59 | Обновлено 20 октября 2023, 00:12
359
0
КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»
ФК Шахтер. Александр Кучер

Бывший защитник «Шахтера» и экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал назначение Дарио Срны на должность исполняющего обязанности главного тренера донецкого клуба:

«Конечно, я очень рад, что назначен именно Дарио Срну. Это человек, отдавший много лет «Шахтеру». Я его буду всячески поддерживать, у него многолетний опыт в футболе, еврокубках, был капитаном сборной Хорватии.

Также уже проделал немалую работу в должности спортивного директора клуба. Он хорошо знает всех игроков, поэтому я желаю ему удачи и чтобы у него все получалось».

Решением руководства «Шахтера» хорват Дарио Срна заменил Патрика ван Леувена на тренерском мостике донецкого клуба.

По теме:
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Олег ДУЛУБ: «Приход Срны повлияет на мотивацию игроков Шахтера»
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Александр Кучер Дарио Срна Шахтер Донецк назначение тренера новый тренер Шахтера
Источник Информатор
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Футбол | 19 октября 2023, 09:49 16
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных

Включая Левандовски и Педри

Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Футбол | 19 октября 2023, 09:00 30
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?

Израиль, Босния, Финляндия являются наиболее вероятными соперниками

Чуть не умер со смеха. В дружеской игре отец Мбаппе забил с ассиста Азара
Футбол | 19.10.2023, 23:37
Чуть не умер со смеха. В дружеской игре отец Мбаппе забил с ассиста Азара
Чуть не умер со смеха. В дружеской игре отец Мбаппе забил с ассиста Азара
Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер
Футбол | 19.10.2023, 18:47
Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер
Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Футбол | 19.10.2023, 05:40
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 12
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
18.10.2023, 08:48
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
18.10.2023, 17:38 7
Футбол
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
18.10.2023, 07:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем