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Франция
19 октября 2023, 23:37 | Обновлено 19 октября 2023, 23:50
280
1

Чуть не умер со смеха. В дружеской игре отец Мбаппе забил с ассиста Азара

Бельгиец Эден Азар принял участие в благотворительном матчей и тоже забил

19 октября 2023, 23:37 | Обновлено 19 октября 2023, 23:50
280
1
Чуть не умер со смеха. В дружеской игре отец Мбаппе забил с ассиста Азара
Twttter. Килиан Мбаппе и его отец

18 октября во французском Кале прошел благотворительный матч. На поле вышли ветераны футбола, шоу-бизнеса, медиаперсоны.

Бельгийский форвард Эден Азар принял участие в поединке и забил одни из голов.

Кроме того, бельгиец сделал голевую передачу пяткой на Вилфрида Мбаппе. 51-летний отец звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе переиграл голкипера и отправил мяч в ворота соперников.

Сам Килиан Мбаппе отреагировал на это событие в Твиттере фразой:

«Я чуть не умер со смеха! Роналдо [бразилец], твоя камерунская версия готова!»

В игре принимали участие известные футболисты прошлого Матье Дебюши, Робер Пирес, Сидней Гову, Йоан Кабай, Людовик Жюли, Йенс Леманн, Дидье Дешам, Клод Пюэль, Лоран Блан, Кристиан Карамбе, Даниэль ван Бюйтен.

Во время благотворительного матча организаторы собрали почти 15 тысяч евро, которые будут переданы фонду помощи тяжело больным детям.

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благотворительные матчи Килиан Мбаппе Эден Азар видео голов и обзор Матье Дебюши Робер Пирес Сидней Гову Йоан Кабай Людовик Жюли Йенс Леманн Дидье Дешам Клод Пюэль Лоран Блан Кристиан Карамбе Даниэль ван Бюйтен
Источник Sport.ua
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Wlad West
Ха-ха-ха, бляд, как смешно, в то время когда в Украине смерть и кровь.
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