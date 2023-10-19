Украина. Премьер лига19 октября 2023, 22:59 | Обновлено 19 октября 2023, 23:19
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Заря
В Киеве состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги
19 октября 2023, 22:59 | Обновлено 19 октября 2023, 23:19
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В пятницу, 20 октября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и луганская «Заря».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Заря».
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