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Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 22:59 | Обновлено 19 октября 2023, 23:19
71
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Заря

В Киеве состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги

19 октября 2023, 22:59 | Обновлено 19 октября 2023, 23:19
71
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Заря
ФК Оболонь Киев

В пятницу, 20 октября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и луганская «Заря».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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