Без Завацкой, но с Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Тунисе
Леся обыграла Клэр Лю, Катарина уступила Нурии Паррисас-Диас
19 октября завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).
Борьбу продолжит одна украинка – Леся Цуренко. Леся во 2-м раунде в двух сетах обыграла Клэр Лю.
Далее Цуренко встретится с Нурией Паррисас-Диас, которая выиграла у другой представительнице Украины Катарины Завацкой.
Вторая сеяная Элизе Мертенс выбила Ирину Шиманович и в четвертьфинале встретится с Маи Хонтамой.
WTA 250 Монастир. 1/8 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Жасмин Паолини – Петра Марчинко – 6:4, 3:6, 6:2
Сара Эррани – Лючия Бронцетти [6] – 3:6, 4:6
Леся Цуренко [4] – Клэр Лю – 6:1, 7:5
Катарина Завацкая – Нурия Паррисас-Диас – 6:4, 5:7, 2:6
Нижняя часть турнирной сетки
Клара Бюрель [8] – Эрика Андреева – 6:0, 5:7, 7:6 (7:2)
Лукреция Стефанини – Катаржина Кава – 6:4, 6:1
Надя Подороска – Маи Хонтама – 2:6, 1:6
Ирина Шиманович – Элизе Мертенс – 3:6, 2:6
WTA 250 Монастир. Пары 1/4 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Жасмин Паолини – Лючия Бронцетти [6]
Леся Цуренко [4] – Нурия Паррисас-Диас
Нижняя часть турнирной сетки
Клара Бюрель [8] – Лукреция Стефанини
Маи Хонтама – Элизе Мертенс
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