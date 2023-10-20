Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Завацкой, но с Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Тунисе
WTA
20 октября 2023, 00:30 | Обновлено 20 октября 2023, 00:35
145
0

Без Завацкой, но с Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Тунисе

Леся обыграла Клэр Лю, Катарина уступила Нурии Паррисас-Диас

20 октября 2023, 00:30 | Обновлено 20 октября 2023, 00:35
145
0
Без Завацкой, но с Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

19 октября завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

Борьбу продолжит одна украинка – Леся Цуренко. Леся во 2-м раунде в двух сетах обыграла Клэр Лю.

Далее Цуренко встретится с Нурией Паррисас-Диас, которая выиграла у другой представительнице Украины Катарины Завацкой.

Вторая сеяная Элизе Мертенс выбила Ирину Шиманович и в четвертьфинале встретится с Маи Хонтамой.

WTA 250 Монастир. 1/8 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Жасмин Паолини – Петра Марчинко – 6:4, 3:6, 6:2
Сара Эррани – Лючия Бронцетти [6] – 3:6, 4:6
Леся Цуренко [4] – Клэр Лю – 6:1, 7:5
Катарина Завацкая – Нурия Паррисас-Диас – 6:4, 5:7, 2:6

Нижняя часть турнирной сетки

Клара Бюрель [8] – Эрика Андреева – 6:0, 5:7, 7:6 (7:2)
Лукреция Стефанини – Катаржина Кава – 6:4, 6:1
Надя Подороска – Маи Хонтама – 2:6, 1:6
Ирина Шиманович – Элизе Мертенс – 3:6, 2:6

WTA 250 Монастир. Пары 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Жасмин Паолини – Лючия Бронцетти [6]
Леся Цуренко [4] – Нурия Паррисас-Диас

Нижняя часть турнирной сетки

Клара Бюрель [8] – Лукреция Стефанини
Маи Хонтама – Элизе Мертенс

По теме:
Цуренко обыграла американку и вышла в четвертьфинал турнира в Монастире
Леся Цуренко – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не реализовала матчбол. Завацкая вылетела с турнира WTA 250 в Монастире
Лючия Бронцетти Лукреция Стефанини Катаржина Кава Надя Подороска Жасмин Паолини Сара Эррани Леся Цуренко Клэр Лю Катарина Завацкая Нурия Паррисас-Диас Клара Бюрель Эрика Андреева Маи Хонтама Ирина Шиманович Элизе Мертенс WTA Монастир
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Футбол | 19 октября 2023, 09:49 16
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных

Включая Левандовски и Педри

Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Футбол | 19 октября 2023, 18:05 10
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде

The Athletic – о полузащитнике молодежной сборной Украины

Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Футзал | 19.10.2023, 17:09
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Молчанов во 2-й раз в сезоне пробился в полуфинал парного турнира АТР 250
Теннис | 19.10.2023, 19:12
Молчанов во 2-й раз в сезоне пробился в полуфинал парного турнира АТР 250
Молчанов во 2-й раз в сезоне пробился в полуфинал парного турнира АТР 250
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Футбол | 19.10.2023, 08:12
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
19.10.2023, 05:40 6
Футбол
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 30
Футбол
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 12
Футбол
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
18.10.2023, 07:30 9
Футбол
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
18.10.2023, 17:38 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
19.10.2023, 02:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем