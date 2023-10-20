Без Завацкой, но с Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Тунисе

19 октября завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

Борьбу продолжит одна украинка – Леся Цуренко. Леся во 2-м раунде в двух сетах обыграла Клэр Лю.

Далее Цуренко встретится с Нурией Паррисас-Диас, которая выиграла у другой представительнице Украины Катарины Завацкой.

Вторая сеяная Элизе Мертенс выбила Ирину Шиманович и в четвертьфинале встретится с Маи Хонтамой.

WTA 250 Монастир. 1/8 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Жасмин Паолини – Петра Марчинко – 6:4, 3:6, 6:2

Сара Эррани – Лючия Бронцетти [6] – 3:6, 4:6

Леся Цуренко [4] – Клэр Лю – 6:1, 7:5

Катарина Завацкая – Нурия Паррисас-Диас – 6:4, 5:7, 2:6

Нижняя часть турнирной сетки

Клара Бюрель [8] – Эрика Андреева – 6:0, 5:7, 7:6 (7:2)

Лукреция Стефанини – Катаржина Кава – 6:4, 6:1

Надя Подороска – Маи Хонтама – 2:6, 1:6

Ирина Шиманович – Элизе Мертенс – 3:6, 2:6

WTA 250 Монастир. Пары 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Жасмин Паолини – Лючия Бронцетти [6]

Леся Цуренко [4] – Нурия Паррисас-Диас

Нижняя часть турнирной сетки

Клара Бюрель [8] – Лукреция Стефанини

Маи Хонтама – Элизе Мертенс