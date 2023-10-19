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Чемпионат Украины
Оболонь
20.10.2023 17:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 22:48 | Обновлено 19 октября 2023, 23:22
81
0

Оболонь – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября в 17:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2023, 22:48 | Обновлено 19 октября 2023, 23:22
81
0
Оболонь – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

В пятницу, 20 октября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и луганская «Заря».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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