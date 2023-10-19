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  4. ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 22:15 |
365
1

ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»

Генеральный директор «Шахтера» – о своем избрании в Комитет УЕФА

19 октября 2023, 22:15 |
365
1
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
ФК Шахтар. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал свое избрание в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

«Дорогие друзья! Решением Исполкома УЕФА меня включено в состав Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. В Комитете я буду единственным представителем Ассоциации европейских клубов (ECA), где буду работать следующие 4 года. Надеюсь использовать свой опыт для усовершенствования регулирования европейской футбольной политики в интересах украинских и европейских клубов», – написал Палкин.

Напомним, что члены Комитетов УЕФА избираются сроком четыре года.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк УЕФА
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FunnyCat_____
опыт проигрывать почти все дела которые касались убежавших игроков из шахтера ?
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