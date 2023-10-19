ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Генеральный директор «Шахтера» – о своем избрании в Комитет УЕФА
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал свое избрание в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.
«Дорогие друзья! Решением Исполкома УЕФА меня включено в состав Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. В Комитете я буду единственным представителем Ассоциации европейских клубов (ECA), где буду работать следующие 4 года. Надеюсь использовать свой опыт для усовершенствования регулирования европейской футбольной политики в интересах украинских и европейских клубов», – написал Палкин.
Напомним, что члены Комитетов УЕФА избираются сроком четыре года.
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