ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал свое избрание в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

«Дорогие друзья! Решением Исполкома УЕФА меня включено в состав Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. В Комитете я буду единственным представителем Ассоциации европейских клубов (ECA), где буду работать следующие 4 года. Надеюсь использовать свой опыт для усовершенствования регулирования европейской футбольной политики в интересах украинских и европейских клубов», – написал Палкин.

Напомним, что члены Комитетов УЕФА избираются сроком четыре года.