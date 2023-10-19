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Чемпионат Украины
Металлист 1925
20.10.2023 19:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 20:42 |
86
0

Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября в 19:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги

19 октября 2023, 20:42 |
86
0
Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В пятницу, 20 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Кривбасс»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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