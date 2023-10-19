20.10.2023 19:00 - : -
Украина. Премьер лига19 октября 2023, 20:42 |
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Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября в 19:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги
19 октября 2023, 20:42 |
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В пятницу, 20 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Кривбасс»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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