ТЕЙЛОР: «С Полесьем хочу выиграть титул и удачно выступать в еврокубках»

Защитник «Полесья» Лукас Тейлор дал первое интервью, как игрок житомирского клуба

– Лукас, поздравляем тебя в футбольном клубе «Полесье». Расскажи о своем футбольном пути и опыте, ведь он охватывает, в том числе украинский чемпионат.

– Хочу в первую очередь подчеркнуть – я рад, что наши пути сошлись: мой путь и путь такого амбициозного проекта, как «Полесье». Что касается моего опыта в Украине, то он абсолютно положительный. У меня были только приятные эмоции, приятные впечатления. Были матчи отличного качества, но самое главное, что сейчас мне удалось быть частью такого амбициозного проекта.

– Ты прекрасно знаком с особенностями украинского футбола: как бы ты охарактеризовал украинский чемпионат – в каком стиле играют команды, можно ли сравнить Украинскую Премьер-Лигу с каким-то другим чемпионатом и если да, то с каким и по каким критериям?

– На самом деле не важно с каким чемпионатом Европы или мира сравнивать, но УПЛ отличалась и отличается интенсивностью, физической подготовкой и усилиями, которые прилагают игроки на поле. Важно отметить что каждый отдает себя на поле, чтобы выиграть игру. И только такие команды в УПЛ, которые отдают себя на поле, у них есть преимущество.

– Расскажи о своих выступлениях за «Днепр-1» и «Шахтер», какой опыт ты получил, выступая за эти команды?

– Я не думаю, что открою кому-то большую тайну и не только я так считаю: эти две команды – это гранды украинского футбола и в той и другой команде у меня были счастливые периоды в карьере. Я благодарен «Шахтеру», с которым я выигрывал чемпионат, также я очень благодарен «Днепру-1», открывшему мне путь в Европу.

– Если говорить об общем впечатлении от Украины: чем тебе понравилась страна, возможно, чем удивила?

– Мне нравится теплота и душевность людей здесь. Мне и моей жене тоже очень понравилось здесь. Пока она, к сожалению, не в Украине, но я надеюсь, что скоро сможет приехать. Мы были приятно удивлены, потому что нас всегда принимали с исключительным гостеприимством. Такое отношение очень приятно. Здесь я и моя семья чувствовали себя по-настоящему как дома.

ФК Полесье

– Чем именно тебя заинтересовало «Полесье» и почему ты решил продолжить карьеру именно в житомирском клубе?

– Я еще немного раньше отмечал — когда я получил предложение и увидел краткую презентацию, уже тогда я понял, что планы по развитию проекта очень масштабны. Меня поразила инфраструктура клуба, которую я могу назвать лучшей в Украине. Думаю, что при должной самоотдаче все те цели, которые ставит клуб, а именно участие в еврокубках — их вполне можно достичь.

– Ставишь ли ты перед собой какие-нибудь личные футбольные цели на период в клубе?

– На этот вопрос можно ответить очень коротко: я хочу стать лучшим игроком лиги на своей позиции крайнего правого защитника, хочу вместе с командой выиграть титул и удачно выступать в еврокубках.

– Как ты оцениваешь перспективы команды в нынешнем сезоне, насколько реальны возможности «Полесья» побороться за высокие места в турнирной таблице?

– Если вернуться к перспективам команды, то, без всяких шуток, я могу уверенно сказать: мы способны бороться за самые высокие места и титул. Ведь лакмусовой бумажкой может служить игра с «Динамо». Это команда, которую сложно обыграть, в каком состоянии и на какой строчке в таблице она бы не находилась. Мы ясно дали понять, если мы можем обыграть Динамо, то почему бы не обыгрывать других, ведь явных лидеров в чемпионате нет.

– Можешь ли ты описать стиль игры «Полесье», каковы сильные и слабые стороны команды, с твоей точки зрения?

– Это команда, которая любит владеть мячом. Мы играем на высокой командной скорости, все переходы из обороны в атаку и атаки в оборону происходят на высокой скорости. Команда достаточно сбалансирована, но может втянуть соперника в такую игру, которая может позволить использовать сильный козырь «Полесье» — контратаки, особенно через левый фланг.

– Некоторое время ты уже находишься в расположении команды и тренируешься с игроками, кто произвел на тебя самое большое впечатление?

– Было бы странно, если бы сложилось иначе, но пока мы живем рядом в комнатах с Ариэлсоном. Кроме того, мы много общаемся с нашими легионерами: с Кингсли, Мозесом, Бени. Но я не могу сказать, что общаюсь только с ними, а с другими нет. Мне владение языком позволяет общаться со всеми другими ребятами. Также мы играли вместе с Александром Назаренко. Это очень харизматичный человек, с которым очень интересно общаться.

– Оцени, пожалуйста, уровень инфраструктуры «Полесья». Как тренировочный центр клуба отличается от того, что ты встречал в своей карьере?

– Мы говорили о моем опыте: я играл в Бразилии, Европе и украинских клубах. Мне есть с чем сравнить. Я вижу здесь тренировочный центр основной команды, работу академии, я вижу, как ведется подготовка молодых игроков и как она связана с работой основной команды. Все выстраивается по современной цепочке и алгоритму. Надеюсь, что успехи на поле и трофеи не заставят себя ждать.