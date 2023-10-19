Пресс-служба Зари: «Любой перенос матчей неприемлем для команды»

Украинский футбольный клуб «Заря» высказывается против переноса поединка 3-го тура групповой стадии Лиги конференций с «Маккаби» Тель-Авив.

«Луганская «Заря» с пониманием относится к ситуации, которая сложилась в Израиле. А именно, к войне и террористическим актам на территории страны, и ко всему, что приводит к гибели людей.

Однако, несмотря на все, нужно напомнить, что на территории нашей страны уже почти 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось покидать собственные дома, начинать жизнь снова и бороться дальше.

За этот период времени, несмотря на трудные времена, луганская «Заря» ни разу не попросила о переносе как минимум еврокубковых матчей и играет в футбол несмотря на все. Даже сейчас, когда до многих мест наша команда добирается автобусом, через границу по 15-20 часов, а затем играет в одной стране, после чего снова возвращается в Украину те же 20 часов и принимает участие в собственном чемпионате.

«Заря» предложила обменяться домашними матчами с «Маккаби» или помочь сопернику организовать их домашний матч на «Люблин Арене». «Заря» вообще не прочь сыграть домашний матч соперника в любой стране, где выберут хозяева поля. Но «Маккаби» хочет перенести поединок, который запланирован 26 октября на ноябрь месяц.

В ноябре у черно-белых очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков нас будут ждать матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат.

Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже страна, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и Чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для «Зари».

Мы готовы играть в футбол и готовы играть, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата», – отметили в пресс-службе команды.