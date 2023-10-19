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  4. Молчанов во 2-й раз в сезоне пробился в полуфинал парного турнира АТР 250
ATP
19 октября 2023, 19:12 | Обновлено 19 октября 2023, 19:24
83
0

Молчанов во 2-й раз в сезоне пробился в полуфинал парного турнира АТР 250

Денис и Андрей Голубев поборются за выход в финал на соревнованиях в Стокгольме

19 октября 2023, 19:12 | Обновлено 19 октября 2023, 19:24
83
0
Молчанов во 2-й раз в сезоне пробился в полуфинал парного турнира АТР 250
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в полуфинал парного разряда на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) обыграли тандем Франсишку Кабрал (Португалия) / Анри Паттен (Великобритания) в трех сетах за 2 часа и 8 минут.

АТР 250 Стокгольм. Пары. Хард в помещении. 1/4 финала

Андрей Голубев (Казахстан) / Денис Молчанов (Украина) – Франсишку Кабрал (Португалия) / Анри Паттен (Великобритания) – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), [10:8]

В полуфинале Молчанов и Голубев сыграют против четвертых сеяных Роберта Гэллоуэя и Альбано Оливетти.

Для украино-казахстанского дуэта это будет второй полуфинал на уровне ATP в этом году. В апреле Молчанов и Голубев уступили на этой стадии в Баня-Луке.

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Денис Молчанов Андрей Голубев ATP Стокгольм
Источник Sport.ua
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