Молчанов во 2-й раз в сезоне пробился в полуфинал парного турнира АТР 250
Денис и Андрей Голубев поборются за выход в финал на соревнованиях в Стокгольме
Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в полуфинал парного разряда на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Во 2-м раунде украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) обыграли тандем Франсишку Кабрал (Португалия) / Анри Паттен (Великобритания) в трех сетах за 2 часа и 8 минут.
АТР 250 Стокгольм. Пары. Хард в помещении. 1/4 финала
Андрей Голубев (Казахстан) / Денис Молчанов (Украина) – Франсишку Кабрал (Португалия) / Анри Паттен (Великобритания) – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), [10:8]
В полуфинале Молчанов и Голубев сыграют против четвертых сеяных Роберта Гэллоуэя и Альбано Оливетти.
Для украино-казахстанского дуэта это будет второй полуфинал на уровне ATP в этом году. В апреле Молчанов и Голубев уступили на этой стадии в Баня-Луке.
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