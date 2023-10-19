Стала известна соперница Снигур в 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 154) узнала соперницу в 1/4 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В третьем раунде украинка встретится с Тамарой Корпач (Германия, WTA 105), в которая в 1/8 финала выиграла у Джоди Баррейдж (Великобритания, WTA 89) в трех сетах за 2 часа и 12 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/8 финала

Тамара Корпач (Германия) – Джоди Баррейдж (Велекобритания) [8] – 2:6, 6:2, 7:6 (7:5)

Снигур и Корпач впервые сыграют между собой.

Поединок запланирован на 11:00 20 октября.

Во 2-м раунде турнира в Клуж-Напоке Снигур обыграла Анну-Лену Фридзам.